Рис, который насчитывает около двух десятков видов, является одним из наиболее распространенных злаков.

Полезен ли рис, и можно ли употреблять его при похудении, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Рис насчитывает два десятка видов. При этом разнообразии их химический состав практически одинаков: ️витамины РР, Н и группы В (до 30% от дневной нормы); ️магний, молибден, селен, фосфор (до 35 %); ️кобальт, медь (до 60 %); ️железо, цинк (до 15 %). Калорийность крупы в сухом виде составляет около 350 Ккал, – рассказала Ростиславина.

Она уточнила, что калорийность риса снижается во время приготовления до 100-115 Ккал, однако вместе с тем теряется и много полезных веществ.

Какой рис можно при похудении

Рис бывает длинно-, кругло- и среднезернистым. Также он отличается по цвету.

Коричневый или бурый рис. Эксперты рекомендуют есть его при похудении. Зерна покрыты природной оболочкой, которая насыщена полезными веществами.

Белый рис содержит очень мало полезных веществ, это связано с многократной шлифовкой. В организме он довольно быстро превращается в глюкозу, поэтому по факту является простом углеводом.

Черный или дикий рис – малокаллорийный, но очень полезный. В нем содержится клетчатка, он быстро насыщает, улучшает пищеварительный процесс и выводит токсины из организма. Этот вид риса наиболее эффективен при похудении.

Черный рис рекомендуется употреблять при похудении / Фото blog.metro

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Также существует красный (с незначительной шлифовкой) и золотой (пропаренный) рис (очищенный от оболочки, но не подвергающийся шлифовке).

Неочищенный рис помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, стабилизирует артериальное давление, расширяет сосуды и снижает риск тромбообразования и инсульта. С осторожностью стоит употреблять рис людям, склонным к запорам, – отметила Ростиславина.

По ее словам, достаточно употреблять рис дважды-трижды в неделю. Это позволит избежать проблем со здоровьем.