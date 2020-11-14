Рис, який налічує близько двох десятків видів, є одним з найбільш поширених злаків.

Чи корисний рис, і чи можна вживати його при схудненні, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.

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Рис налічує два десятка видів. При цьому розмаїтті їх хімічний склад практично однаковий: вітаміни РР, Н і групи В (до 30% від денної норми); магній, молібден, селен, фосфор (до 35%); ️кобальт, мідь (до 60%); залізо, цинк (до 15%). Калорійність крупи у сухому вигляді становить близько 350 Ккал, – розповіла Ростиславіна.

Вона уточнила, що калорійність рису знижується під час приготування до 100-115 Ккал, однак разом з тим втрачається і багато корисних речовин.

Який рис можна при схудненні

Рис буває довго-, кругло- і середньозернистим. Також він відрізняється за кольором.​

Коричневий або бурий рис. Експерти рекомендують їсти його при схудненні. Зерна покриті природного оболонкою, яка насичена корисними речовинами.

Білий рис містить дуже мало корисних речовин, це пов'язано з багаторазовим шліфуванням. В організмі він досить швидко перетворюється на глюкозу, тому за фактом є простим вуглеводом.

Чорний або дикий рис – малокаллорійний, але дуже корисний. У ньому міститься клітковина, він швидко насичує, покращує травний процес і виводить токсини з організму. Цей вид рису найбільш ефективний при схудненні.

Чорний рис рекомендується вживати при схудненні​ / Фото blog.metro

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Також існує червоний (з незначним шліфуванням) і золотий (пропарений) рис (очищений від оболонки, але нешліфований).

Неочищений рис допомагає у профілактиці серцево-судинних захворювань, стабілізує артеріальний тиск, розширює судини і знижує ризик тромбоутворення і інсульту. З обережністю варто вживати рис людям, схильним до запорів, – зазначила Ростиславіна.

За її словами, досить вживати рис двічі-тричі на тиждень. Це дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.