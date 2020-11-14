Який рис можна їсти при схудненні
Рис, який налічує близько двох десятків видів, є одним з найбільш поширених злаків.
Чи корисний рис, і чи можна вживати його при схудненні, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.
Читайте 3 міфи про спортивне харчування
Рис налічує два десятка видів. При цьому розмаїтті їх хімічний склад практично однаковий: вітаміни РР, Н і групи В (до 30% від денної норми); магній, молібден, селен, фосфор (до 35%); ️кобальт, мідь (до 60%); залізо, цинк (до 15%). Калорійність крупи у сухому вигляді становить близько 350 Ккал, – розповіла Ростиславіна.
Вона уточнила, що калорійність рису знижується під час приготування до 100-115 Ккал, однак разом з тим втрачається і багато корисних речовин.
Який рис можна при схудненні
Коричневий або бурий рис. Експерти рекомендують їсти його при схудненні. Зерна покриті природного оболонкою, яка насичена корисними речовинами.
Білий рис містить дуже мало корисних речовин, це пов'язано з багаторазовим шліфуванням. В організмі він досить швидко перетворюється на глюкозу, тому за фактом є простим вуглеводом.
Чорний або дикий рис – малокаллорійний, але дуже корисний. У ньому міститься клітковина, він швидко насичує, покращує травний процес і виводить токсини з організму. Цей вид рису найбільш ефективний при схудненні.
Чорний рис рекомендується вживати при схудненні / Фото blog.metro
Цікаво Що заважає схуднути: ТОП шкідливих звичок
Також існує червоний (з незначним шліфуванням) і золотий (пропарений) рис (очищений від оболонки, але нешліфований).
Неочищений рис допомагає у профілактиці серцево-судинних захворювань, стабілізує артеріальний тиск, розширює судини і знижує ризик тромбоутворення і інсульту. З обережністю варто вживати рис людям, схильним до запорів, – зазначила Ростиславіна.
За її словами, досить вживати рис двічі-тричі на тиждень. Це дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.
Поділитися новиною