Но нет ничего невозможного – грамотный подход позволит привести себя в порядок. Какие упражнения помогут похудеть в животе – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Бесполезные упражнения для похудения в области живота

Пресс. Эксперт пояснила, что из-за слоя жира кубиков никто не увидит.

Эксперт пояснила, что из-за слоя жира кубиков никто не увидит. Обруч. Когда человек крутит обруч, затрачивается очень мало калорий, поэтому жир не расходуется.

Когда человек крутит обруч, затрачивается очень мало калорий, поэтому жир не расходуется. Чрезмерное увлечение кардио. Это приводит к истощению мышечной массы, поэтому может обвиснуть не только живот, но и ягодицы.

Не существует никакого чудо-упражнения "от живота". Сработает только общее жиросжигание плюс локальная работа с проблемной зоной. И только на фоне грамотно выстроенного питания,

– подчеркнула Екатерина Медушкина.

Красивый живот может быть у любой женщины / Фото Pixabay

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