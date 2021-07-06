Але немає нічого неможливого – грамотний підхід дозволить привести себе до ладу. Які вправи допоможуть схуднути в животі – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Даремні вправи для схуднення в області живота

Прес. Експертка пояснила, що через шар жиру кубиків ніхто не побачить.

Експертка пояснила, що через шар жиру кубиків ніхто не побачить. Обруч. Коли людина крутить обруч, витрачається дуже мало калорій, тому жир не зменшується.

Коли людина крутить обруч, витрачається дуже мало калорій, тому жир не зменшується. Надмірне захоплення кардіо. Це призводить до виснаження м'язової маси, тому може обвиснути не лише живіт, але й сідниці.

Не існує ніякої диво-вправи "від живота". Спрацює лише загальне жироспалювання плюс локальна робота з проблемною зоною. І тільки на тлі грамотно вибудуваного харчування,

– наголосила Катерина Медушкіна.

Гарний живіт може бути у будь-якої жінки / Фото Pixabay

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Які тренування допоможуть зменшити живіт