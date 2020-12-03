Какие танцы помогут сжечь больше калорий: ТОП-5
Если вы хотите привести тело в форму, а желания заниматься в тренажерном зале нет – есть другой выход. Танцы помогут вам дойти к цели.
Какие стили танцев помогут сжечь как можно больше калорий, рассказывает mixsport в Instagram.
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ТОП-5 стилей танцев, которые помогут избавиться от калорий
Реггетон
Этот танец сочетает в себе сразу несколько стилей: регги, хип-хоп и дэнсхолл, и развивает пластику, гибкость, подтягивает мышцы и улучшает кровообращение.
Зумба
Зумбу можно назвать не только танцем под латиноамериканские ритмы, но и качественной фитнес-тренировкой, на которой есть возможность проработать все проблемные зоны (живот, бедра, ягодицы, руки, ноги).
Сальса
Кубинский танец тренирует сразу все группы мышц, особенно нагрузка идет на пресс, бедра, ягодицы и ноги.
Сальса позволяет тренировать сразу несколько зон / Фото salsafiesta
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Балет
Балет считается комбинацией пилатеса и тренировки организма на прочность. Только за один урок вы можете сжечь до 600 калорий.
Pole dance
Это направление танца включает в себя все виды нагрузки: силовую, аэробную, а также растяжку и элементы акробатики.
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