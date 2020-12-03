Якщо ви хочете привести тіло у форму, а бажання займатися у тренажерному залі немає – є інший вихід. Танці допоможуть вам дійти до мети.

Які стилі танців допоможуть спалити якомога більше калорій, розповідає mixsport в Instagram.

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ТОП-5 стилів танців, які допоможуть позбутися калорій

Реггетон

Цей танець поєднує у собі одразу кілька стилів: реггі, хіп-хоп і денсхолл, та розвиває пластику, гнучкість, підтягує м'язи і покращує кровообіг.

Зумба

Зумбу можна назвати не лише танцем під латиноамериканські ритми, але й якісним фітнес-тренуванням, на якому є можливість пропрацювати всі проблемні зони (живіт, стегна, сідниці, руки, ноги).

Сальса

Кубинський танець тренує одразу всі групи м'язів, особливо навантаження йде на прес, стегна, сідниці і ноги.

Сальса дозволяє тренувати одразу кілька зон / Фото salsafiesta

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Балет

Балет вважається комбінацією пілатесу і тренування організму на витривалість. Лише за один урок ви можете спалити до 600 калорій.

Pole dance

Цей напрямок танцю включає в себе усі види навантаження: силове, аеробне, а також розтяжку і елементи акробатики.