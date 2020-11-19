Похудение – процесс сложный, длительный и, порой, запутанный. Первое, с чего нужно начать, – корректировка рациона.

Какие продукты питания нужно исключить, чтобы добиться снижения веса, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.

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Недостаточно отказаться от большого количества углеводов, чтобы вес начал стремительно снижаться. Список продуктов может показаться вам неожиданно большим, но ни один продукт в нем не является жизненно необходимым, – отметила Юсюз.

По ее словам, для всего можно найти полезные и не менее вкусные альтернативы.

От чего следует отказаться

Копченые и вареные колбасы

Альтернатива – любое нежирное мясо, колбасы и сосиски, приготовленные самостоятельно.

Мука пшеничная высшего сорта

Заменить можно цельнозерновой, ржаной, овсяной, рисовой, соевой, кукурузной, гречневой, гороховой и пр.

Цельнозерновая мука – прекрасная альтернатива пшеничной / Фото diet-health

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Газированные напитки

Альтернатива – вода, компоты, чаи, цикорий, полезные отвары из шиповника и облепихи.

Мороженое

Разрешается употреблять мороженое собственного приготовления. Для этого подходят любые фрукты и ягоды, банан, сливки или йогурт натуральный без добавок и с орешками, а также кокосовая стружка и какао.

Полуфабрикаты

Допускается употребление пельменей и вареников, но исключительно собственного приготовления с использованием мяса и цельнозерновой муки (без различных добавок).

Фастфуд

Альтернатива – полезный фастфуд из лаваша, овощей, зелени, сметаны или йогурта (без майонеза), томатной пасты (вместо кетчупа).