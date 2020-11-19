Схуднення – процес складний, тривалий і, часом, заплутаний. Перше, з чого потрібно почати, – коригування раціону.

Які продукти харчування потрібно виключити, щоб домогтися зниження ваги, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз в своєму Instagram.

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Недостатньо відмовитися від великої кількості вуглеводів, щоб вага почала стрімко знижуватися. Список продуктів може здатися вам несподівано великим, але жоден продукт в ньому не є життєво необхідним, – зазначила Юсюз.

За її словами, для всього можна знайти корисні і не менш смачні альтернативи.

Від чого слід відмовитися

Копчені і варені ковбаси

Альтернатива – будь нежирне м'ясо, ковбаси і сосиски, приготовані самостійно.

Борошно пшеничне вищого ґатунку

Замінити можна цільнозерновим, житнім, вівсяним, рисовим, соєвим, кукурудзяним, гречаним, гороховим та ін.

Цільнозернове борошно – прекрасна альтернатива пшеничному / Фото diet-health

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Газовані напої

Альтернатива – вода, компоти, чаї, цикорій, корисні відвари з шипшини і обліпихи.

Морозиво

Дозволяється вживати морозиво власного приготування. Для цього підходять будь-які фрукти і ягоди, банан, вершки або йогурт натуральний без добавок і з горішками, а також кокосова стружка і какао.

Напівфабрикати

Допускається вживання пельменів і вареників, але виключно власного приготування з використанням м'яса і цільнозернового борошна (без різних добавок).

Фастфуд

Альтернатива – корисний фастфуд з лаваша, овочів, зелені, сметани або йогурту (без майонезу), томатної пасти (замість кетчупу).