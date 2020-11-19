Які продукти прибрати з раціону, щоб схуднути: список
Схуднення – процес складний, тривалий і, часом, заплутаний. Перше, з чого потрібно почати, – коригування раціону.
Які продукти харчування потрібно виключити, щоб домогтися зниження ваги, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз в своєму Instagram.
Читайте Овочева дієта: чи можна на ній схуднути і утримувати вагу
Недостатньо відмовитися від великої кількості вуглеводів, щоб вага почала стрімко знижуватися. Список продуктів може здатися вам несподівано великим, але жоден продукт в ньому не є життєво необхідним, – зазначила Юсюз.
За її словами, для всього можна знайти корисні і не менш смачні альтернативи.
Від чого слід відмовитися
-
Копчені і варені ковбаси
Альтернатива – будь нежирне м'ясо, ковбаси і сосиски, приготовані самостійно.
-
Борошно пшеничне вищого ґатунку
Замінити можна цільнозерновим, житнім, вівсяним, рисовим, соєвим, кукурудзяним, гречаним, гороховим та ін.
Цільнозернове борошно – прекрасна альтернатива пшеничному / Фото diet-health
Цікаво Який сир можна їсти при схудненні
-
Газовані напої
Альтернатива – вода, компоти, чаї, цикорій, корисні відвари з шипшини і обліпихи.
-
Морозиво
Дозволяється вживати морозиво власного приготування. Для цього підходять будь-які фрукти і ягоди, банан, вершки або йогурт натуральний без добавок і з горішками, а також кокосова стружка і какао.
-
Напівфабрикати
Допускається вживання пельменів і вареників, але виключно власного приготування з використанням м'яса і цільнозернового борошна (без різних добавок).
-
Фастфуд
Альтернатива – корисний фастфуд з лаваша, овочів, зелені, сметани або йогурту (без майонезу), томатної пасти (замість кетчупу).
Поділитися новиною