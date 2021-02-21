Для того чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать, необходимо выбирать правильную пищу и ограничить потребление вредной.

Какие продукты вредят организму – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Каждый продукт содержит полезные вещества для нашего организма, но любой продукт, может стать ядом, если его есть в избытке. Однако есть продукты, которые в большей степени вредят организму, чем несут пользу для него,

– отметила Кален.

Какие продукты несут вред для организма

Сладкие напитки и конфеты

По словам эксперта, они являются не только источником "пустых калорий", но и причиной ожирения и лишнего веса. Кроме того, переизбыток сахара может привести к диабету и неалкогольной жировой болезни печени.

Чрезмерно обжаренные продукты

Если пища готовится на сильном огне, это приводит к образованию нескольких типов вредных химических соединений, которые в свою очередь связаны с риском развития рака и сердечных заболеваний.

Чрезмерное количество мяса

Кален уточнила, что чрезмерное потребление мяса может вызывать боли или дискомфорт в животе, а также приводить к избыточному газообразованию и метеоризму.

Мясо – продукт, которым не стоит злоупотреблять / Фото Pixabay

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Спиртные напитки

Если регулярно употреблять алкоголь, это может привести к преждевременному старению, заболеваниям печени и сосудов. Кроме того, спиртные напитки повышают риск развития диабета, гипертонии и панкреатита.

Чрезмерное количество кофе

У кофе много достоинств, в том числе и то, что кофе помогает в снижении веса. Но злоупотребление кофе напрямую связано с гипервозбудимостью, нарушением гармоничной работы нервной системы, тремором, учащенным сердцебиением и повышенным давлением,

– подчеркнула Елена Кален.