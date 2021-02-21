Какие продукты разрушают организм: 5 пунктов, которые нужно знать
Для того чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать, необходимо выбирать правильную пищу и ограничить потребление вредной.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Какие продукты вредят организму – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Каждый продукт содержит полезные вещества для нашего организма, но любой продукт, может стать ядом, если его есть в избытке. Однако есть продукты, которые в большей степени вредят организму, чем несут пользу для него,
– отметила Кален.
Какие продукты несут вред для организма
Сладкие напитки и конфеты
По словам эксперта, они являются не только источником "пустых калорий", но и причиной ожирения и лишнего веса. Кроме того, переизбыток сахара может привести к диабету и неалкогольной жировой болезни печени.
Чрезмерно обжаренные продукты
Если пища готовится на сильном огне, это приводит к образованию нескольких типов вредных химических соединений, которые в свою очередь связаны с риском развития рака и сердечных заболеваний.
Чрезмерное количество мяса
Кален уточнила, что чрезмерное потребление мяса может вызывать боли или дискомфорт в животе, а также приводить к избыточному газообразованию и метеоризму.
Мясо – продукт, которым не стоит злоупотреблять / Фото Pixabay
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Спиртные напитки
Если регулярно употреблять алкоголь, это может привести к преждевременному старению, заболеваниям печени и сосудов. Кроме того, спиртные напитки повышают риск развития диабета, гипертонии и панкреатита.
Чрезмерное количество кофе
У кофе много достоинств, в том числе и то, что кофе помогает в снижении веса. Но злоупотребление кофе напрямую связано с гипервозбудимостью, нарушением гармоничной работы нервной системы, тремором, учащенным сердцебиением и повышенным давлением,
– подчеркнула Елена Кален.
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