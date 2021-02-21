Для того щоб бути здоровим і добре себе почувати, необхідно вибирати правильну їжу і обмежити споживання шкідливої.

Які продукти шкодять організму – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Кожен продукт містить корисні речовини для нашого організму, але будь-який продукт може стати отрутою, якщо його їсти забагато. Однак є продукти, які в більшій мірі шкодять організму, ніж несуть користь для нього,

– зазначила Кален.

Які продукти несуть шкоду для організму

Солодкі напої та цукерки

За словами експертки, вони є не тільки джерелом "порожніх калорій", але і причиною ожиріння та зайвої ваги. Крім того, надлишок цукру може привести до діабету і неалкогольної жирової хвороби печінки.

Надмірно обсмажені продукти

Якщо їжа готується на сильному вогні, це призводить до утворення декількох типів шкідливих хімічних сполук, які в свою чергу пов'язані з ризиком розвитку раку і серцевих захворювань.

Надмірна кількість м'яса

Кален уточнила, що надмірне споживання м'яса може викликати болі або дискомфорт у животі, а також призводити до надмірного газоутворення і метеоризму.

М'ясо – продукт, яким не варто зловживати / Фото Pixabay

Корисно Названо небезпеку здорового харчування

Спиртні напої

Якщо регулярно вживати алкоголь, це може привести до передчасного старіння, захворювань печінки і судин. Крім того, спиртні напої підвищують ризик розвитку діабету, гіпертонії і панкреатиту.

Надмірна кількість кави

У кави багато переваг, в тому числі і те, що кава допомагає в зниженні ваги. Але зловживання кави прямо пов'язане з гіперзбудливістю, порушенням гармонійної роботи нервової системи, тремором, прискореним серцебиттям і підвищеним тиском,

– наголосила Олена Кален.