Похудение – цель, к которой нужно идти правильно. Важно сбалансировано питаться.

Источник: инстаграм Елены Кален

Что употреблять в пищу на обед и ужин при похудении, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Что есть на обед при похудении

На обед отлично подойдут: рыба, птица, мясо, овоищи и фрукты, сухофрукт, орехи и долгие углеводы. В качестве гарнира можно использовать макароны из твердых сортов пшеницы.

Рыба является источником белка, содержит жирные ненасыщенные кислоты, которые помогают поддерживать состояние кожи, волос и обменных процессов.

является источником белка, содержит жирные ненасыщенные кислоты, которые помогают поддерживать состояние кожи, волос и обменных процессов. Мясо надолго утоляет чувство голода и требует дополнительных ресурсов для переваривания пищи, тем самым увеличивая расход калорий. Кроме того, мясо благотворно влияет на работу мозга, насыщает организм микроэлементами и витаминами.

Обязательно следите за порциями / Фото volshebnaya-eda

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Что употреблять на ужин

Отличные варианты для ужина: рыба, мясо, птица. Помните, что это должны быть нежирные сорта. Также вечером можно есть молочные и кисломолочные продукты, яйца, тушеные и свежие овощи.

Вкусная рыба станет прекрасным ужином / Фото fountravel

Важно: любые продукты необходимо есть при наличии чувства голода и до его утоления. Это позволит не переедать, снизить вес и получить желаемое стройное тело.