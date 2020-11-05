Для любителей домашних тренировок нужен инвентарь. Самое популярное спортивное изделие для самостоятельных занятий – гантели.

Какие гантели нужны для тренировок дома, и как их выбрать, рассказывает Active.

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Какие бывают гантели

Литые – конструкция с определенным весом.

– конструкция с определенным весом. Наборные – вес можно менять с помощью дисков (блинов).

В тренажерных залах есть как литые, так и наборные гантели. Для дома же лучше взять наборные гантели, чтобы была возможность менять вес.

Наборные гантели – идеальный вариант для дома / Фото vybiraem-luchshee

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Вес гантелей

Наиболее часто новички выбирают гантели потяжелее – и это первая ошибка. Начинать нужно с небольшого веса, чтобы избежать травм (если вы никогда не занимались, можно потянуть или порвать связки) и заработать очень болезненную крепатуру.

При выборе гантелей учитывайте цель тренировки.

Для мужчин предпочтительнее начинать с веса в 4-9 кг (в зависимости от тренировки), а женщинам – с 2-4 кг и постепенно его увеличивать. Максимальный вес для тренировок дома для мужчин – 20-25 кг. Этого веса достаточно для поддержания тела в тонусе. Женщинам будет достаточно – 10-15 кг. Если же речь идет о фитнес-тренировках, подойдут гантели 1-3 кг.

Выбирайте гантели, исходя из цели тренировки / Фото sportsvit

Материал

От этого фактора зависит цена гантелей. Как правило, гриф гантелей производят из хромированной стали или металлопластика. Грифы бывают гладкими и с шероховатостями. Для максимального удобства лучше использовать легкоатлетические перчатки, чтобы не натереть руки.

Блины изготавливают из резины, стали и кевларобетона. Далее они покрываются порошковой краской, пластиком или полиуретаном. Выбирайте те, которые вам больше нравятся.

Любое внешнее покрытие со временем может потерять вид, а стальные блины не изменятся.

Приобретая гантели, не забудьте о зажимах – это залог вашей безщопасности. Наиболее надежным вариантом считаются гантели с металлическими гайками.