Для любителів домашніх тренувань потрібен інвентар. Найпопулярніший спортивний виріб для самостійних занять – гантелі.

Які гантелі потрібні для тренувань будинку, і як їх вибрати, розповідає Active.

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Які бувають гантелі

Литі – конструкція з певною вагою.

– конструкція з певною вагою. Складальні – вагу можна міняти за допомогою дисків (млинців).

У тренажерних залах є як литі, так і складальні гантелі. Для дому ж краще взяти складальні гантелі, щоб була можливість змінювати вагу.

Наборные гантели – идеальный вариант для дома / Фото vybiraem-luchshee

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Вага гантелей

Найбільш часто новачки вибирають гантелі важчі – і це перша помилка. Починати потрібно з невеликої ваги, щоб уникнути травм (якщо ви ніколи не займалися, можна потягнути або порвати зв'язки) і заробити дуже хворобливу крепатуру.

При виборі гантелей враховуйте мету тренування.

Для чоловіків краще починати з ваги в 4-9 кг (залежно від тренування), а жінкам – з 2-4 кг і поступово його збільшувати. Максимальна вага для тренувань вдома для чоловіків – 20-25 кг. Цієї ваги достатньо для підтримки тіла в тонусі. Жінкам буде достатньо 10-15 кг. Якщо ж мова йде про фітнес-тренування, підійдуть гантелі 1-3 кг.

Вибирайте гантелі, виходячи з мети тренування​ / Фото sportsvit

Матеріал

Від цього фактора залежить ціна гантелей. Як правило, гриф гантелей виробляють з хромованої сталі або металопластику. Грифи бувають гладкими і з шорсткостями. Для максимальної зручності краще використовувати легкоатлетичні рукавички, щоб не натерти руки.

Млинці виготовляють з гуми, сталі і кевларобетону. Далі вони покриваються порошковою фарбою, пластиком або поліуретаном. Вибирайте ті, які вам більше подобаються.

Будь-яке зовнішнє покриття з часом може втратити вигляд, а сталеві млинці не зміняться.

Купуючи гантелі, не забудьте про затиски – це запорука вашої безщопасності. Найбільш надійним варіантом вважаються гантелі з металевими гайками.