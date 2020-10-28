Йога — вид спорта на основе ритмической гимнастики и аэробики. Одежда для нее должна быть максимально удобной, комфортной и практичной.

Какую одежду подобрать для занятия йогой, рассказывает Active 24.

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Требования к одежде для йоги

Самое важное и основное правило – удобство и комфорт. Одежда для йоги должна позволить принимать любую позу, поэтому должна быть по размеру, чтобы не сползать и не задираться. Обувь для занятий йогой не нужна, однако если в помещении холодно, можно использовать носки или чешки.

Выберите для себя наиболее удобный вариант / Фото teletype

Верх формы

На самом деле, выбор огромен – топы, майки, футболки, туники. Важно, чтобы одежда была без лишней фурнитуры, завязок, вышивок и пр. Идеальным вариантом являются бесшовные предметы гардероба – в них вам будет комфортно.

Низ формы

Многие считают самым лучшим вариантом – штаны-аладдины или афганы. Они изготовлены из приятной мягкой ткани и на теле практически не чувствуются. Однако есть и те, кому неудобно в подобных моделях. Удачная альтернатива – лосины любой длины.

Лосины – отличный выбор для йоги / Фото protocol

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Материал

Наиболее распространенный вариант – одежда из органического хлопка. Такое решение подходит всем, ведь эта ткань гипоаллергенна, хорошо держит форму и впитывает влагу. Также можно рассмотреть вещи из хлопка или с добавлением лайкры. В то же время специалисты категорически не советуют форму, выполненную из 100% синтетики.

Одежда должна быть максимально комфортной / Фото Pixabay

Цвет одежды

Йога тяготеет к натуральности, поэтому и цвета желательно выбирать природные. Это могут быть белые, черные, коричневые, зеленые, желтые, оранжевые и голубые оттенки. Неоновые тона неуместны для занятий йогой.

Если вы решиили всерьез заниматься йогой, не забудьте приобрести личный коврик.