Йога – вид спорту на основі ритмічної гімнастики та аеробіки. Одяг для неї має бути максимально зручним, комфортним і практичним.

Який одяг підібрати для заняття йогою, розповідає Active 24.

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Вимоги до одягу для йоги

Найважливіше і основне правило – зручність і комфорт. Одяг для йоги має дозволяти приймати будь-яку позу, тому повинен бути за розміром, щоб не сповзати і не задиратися. Взуття для занять йогою не потрібне, однак якщо у приміщенні холодно, можна використовувати шкарпетки або чешки.

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Виберіть для себе найбільш зручний варіант / Фото teletype

Верх форми

Насправді, вибір величезний – топи, майки, футболки, туніки. Важливо, щоб одяг був без зайвої фурнітури, зав'язок, вишивок тощо. Ідеальним варіантом є безшовні предмети гардероба – в них вам буде комфортно.

Низ форми

Багато хто вважає найкращим варіантом – штани-аладдіни або афгани. Вони виготовлені з приємної м'якої тканини і на тілі майже не відчуваються. Однак є й ті, кому незручно в подібних моделях. Вдала альтернатива – лосини будь-якої довжини.

Лосини – відмінний вибір для йоги​ / Фото protocol

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Матеріал

Найбільш поширений варіант – одяг з органічної бавовни. Таке рішення підходить всім, адже ця тканина гіпоалергенна, добре тримає форму і вбирає вологу. Також можна розглянути речі з бавовни або з додаванням лайкри. У той же час фахівці категорично не радять форму, виконану з 100% синтетики.

Одяг має бути максимально комфортним / Фото Pixabay

Колір одягу

Йога тяжіє до натуральності, тому і кольори бажано вибирати природні. Це можуть бути білі, чорні, коричневі, зелені, жовті, помаранчеві і блакитні відтінки. Неонові тони недоречні для занять йогою.

Якщо ви вирішили всерйоз займатися йогою, не забудьте придбати особистий килимок.