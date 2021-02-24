Это упражнение избавит вас от скованности в шее: видеоинструкция
Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал простые движения, которые помогут избавиться от скованности в шее и онемение рук.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Реабилитолог подготовил упражнение для тех, у кого иногда возникает онемение или покалывание в пальцах рук. Или же чувствуется скованность в шее.
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Как выполнять упражнение
- Встаньте ровно, одну руку заведите за спину, второй возьмитесь за нее, и зафиксируйте первую руку.
- Наклоните голову в противоположную сторону от первой руки, тянитесь в течение 30 секунд, почувствуйте растяжение.
- Поменяйте сторону.
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