Ця вправа позбавить вас скутості у шиї: відеоінструкція
Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав прості рухи, які допоможуть позбутися скутості у шиї та оніміння рук.
Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Реабілітолог підготував вправу для тих, у кого іноді виникає оніміння або поколювання у пальцях рук. Або ж відчувається скутість в шиї.
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Як виконувати вправу
- Встаньте рівно, одну руку заведіть за спину, другою візьміться за неї, і зафіксуйте першу руку.
- Нахиліть голову в протилежну сторону від першої руки, тягніться протягом 30 секунд, відчуйте розтягнення.
- Поміняйте сторону.
Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 30 секунд на кожну сторону,
– зазначає реабілітолог.
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