Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав прості рухи, які допоможуть позбутися скутості у шиї та оніміння рук.

Реабілітолог підготував вправу для тих, у кого іноді виникає оніміння або поколювання у пальцях рук. Або ж відчувається скутість в шиї.

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Як виконувати вправу

Встаньте рівно, одну руку заведіть за спину, другою візьміться за неї, і зафіксуйте першу руку. Нахиліть голову в протилежну сторону від першої руки, тягніться протягом 30 секунд, відчуйте розтягнення. Поміняйте сторону.

Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 30 секунд на кожну сторону,

– зазначає реабілітолог.

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Лікар також наголошує, що не варто поспішати, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль.