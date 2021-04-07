Сидячий образ жизни и отсутствие регулярной физической нагрузки отрицательно сказываются на здоровье. В первую очередь это грозит развитием сутулости. Поэтому сохраняйте еще одно эффективное упражнение для хорошей осанки от реабилитолога.

Ровная осанка – это не только красота и грациозность, но и здоровый позвоночник. А нарушения – не просто эстетическая проблема, но и причина возникновения боли в спине. Поэтому если вы чувствуете, что начали сутулиться и хотите поработать над выпрямлением спины, то начните выполнять упражнение, которое предложил врач-реабилитолог Александр Ледень.

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Упражнение от сутулости: инструкция выполнения

Лягте на живот, лоб прижмите к полу. Положите кисти на спину. Поднимите локти от пола и сведите лопатки. Задержитесь в верхнем положении на 3 секунды. Голову и ноги не отрывайте от пола. Опустите локти на пол.

Необходимо выполнять это упражнение 2 – 3 подхода по 12 – 15 повторений,

советует реабилитолог.

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Важно! Не торопитесь, старайтесь выполнять все движения плавно, не делайте упражнение через боль.