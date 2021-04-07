Як позбутися від сутулості: щоденна вправа для гарної постави – відеоінструкція
Сидячий спосіб життя і відсутність регулярного фізичного навантаження негативно позначаються на здоров'ї. В першу чергу це загрожує розвитком сутулості. Тож зберігайте ще одну ефективну вправу для хорошої постави від реабілітолога.
Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Рівна постава – це не тільки краса й граційність, а й здоровий хребет. А порушення є не просто естетичною проблемою, а й причиною виникнення болю в спині. Тож якщо ви відчуваєте, що почали сутулитися і хочете попрацювати над випрямленням спини, то почніть виконувати вправу, яку запропонував лікар-реабілітолог Олександр Ледень.
І ще Як підтягнути внутрішню поверхню стегна: ТОП-3 вправи
Вправа від сутулості: інструкція виконання
- Ляжте на живіт, лоб притисніть до підлоги. Покладіть кисті на спину.
- Підніміть лікті від підлоги і зведіть лопатки. Затримайтеся у верхньому положенні на 3 секунди.
- Голову і ноги не відривайте від підлоги. Опустіть лікті на підлогу.
Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 12 – 15 повторень,
радить реабілітолог.
Читайте також Як зробити тонку талію: відео, яке допоможе стати стрункою
Поділитися новиною