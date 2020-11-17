Избавиться от ненавистного целлюлита можно только комплексно – питание, тренировки, массаж.

Как убрать ненавистную апельсиновую корку с помощью вакуумного массажа, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Вакуумный массаж – это процедура, которая ускоряет кровоток, стимулирует обновление клеток и выработку коллагена. В процессе расщепляются жировые отложения и уходит отечность, – отметила Ростиславина.

Правила баночного самомассажа

Вакуумный массаж запрещено делать под коленями, на верхней внутренней части бедра и в районе паха. В этих участках находятся лимфоузлы, в случае их повреждения будет нарушен лимфоток. Также массаж нельзя делать в области груди и сердца.

Во время массажа нельзя торопиться – это может навредить коже.

Не оставляйте банку без движения дольше 3-х секунд, иначе появится синяк.

Между процедурами обязательно требуется делать перерыв (1-2 дня) для восстановления кожи. Всего рекомендуется проводить 2-3 курса в год по 10-15 сеансов.

Как делать массаж

Хорошо разогрейте кожу. Это можно сделать, приняв горячую ванну, сходив в баню или растерев кожу. Обязательно нанесите масло или антицеллюлитный крем, чтобы защитить кожу от возможных повреждений. Массаж делается плавными круговыми движениями: на ногах – снизу вверх, начиная чуть выше колена, на ягодицах – от центра к внешним границам, на животе – по часовой стрелке. Каждая зона обрабатывается в течение 3-4 минут.

Ваккумный массаж нужно делать в 10-15 сеансов / Фото justcoolidea

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Противопоказания

беременность;

экзема, дерматиты;

грибковые поражения кожи;

механические повреждения эпидермиса;

гнойные процессы;

инфекции с высокой температурой;

аутоиммунные заболевания;

онкология;

тромбофлебит.

Не забывайте, что баночный массаж поможет привести кожу в тонус, но стройной фигуры можно добиться только при помощи спорта и правильного питания, – резюмировала Ростиславина.