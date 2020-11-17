Как избавиться от целлюлита с помощью массажа: пошаговая инструкция
Избавиться от ненавистного целлюлита можно только комплексно – питание, тренировки, массаж.
Как убрать ненавистную апельсиновую корку с помощью вакуумного массажа, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.
Актуально Откуда берется целлюлит и как от него избавиться
Вакуумный массаж – это процедура, которая ускоряет кровоток, стимулирует обновление клеток и выработку коллагена. В процессе расщепляются жировые отложения и уходит отечность, – отметила Ростиславина.
Правила баночного самомассажа
- Вакуумный массаж запрещено делать под коленями, на верхней внутренней части бедра и в районе паха. В этих участках находятся лимфоузлы, в случае их повреждения будет нарушен лимфоток. Также массаж нельзя делать в области груди и сердца.
- Во время массажа нельзя торопиться – это может навредить коже.
- Не оставляйте банку без движения дольше 3-х секунд, иначе появится синяк.
- Между процедурами обязательно требуется делать перерыв (1-2 дня) для восстановления кожи. Всего рекомендуется проводить 2-3 курса в год по 10-15 сеансов.
Как делать массаж
- Хорошо разогрейте кожу. Это можно сделать, приняв горячую ванну, сходив в баню или растерев кожу.
- Обязательно нанесите масло или антицеллюлитный крем, чтобы защитить кожу от возможных повреждений.
- Массаж делается плавными круговыми движениями: на ногах – снизу вверх, начиная чуть выше колена, на ягодицах – от центра к внешним границам, на животе – по часовой стрелке.
- Каждая зона обрабатывается в течение 3-4 минут.
Ваккумный массаж нужно делать в 10-15 сеансов / Фото justcoolidea
Читайте Можно ли есть макароны при похудении: появилось интересное пояснение
Противопоказания
- беременность;
- экзема, дерматиты;
- грибковые поражения кожи;
- механические повреждения эпидермиса;
- гнойные процессы;
- инфекции с высокой температурой;
- аутоиммунные заболевания;
- онкология;
- тромбофлебит.
Не забывайте, что баночный массаж поможет привести кожу в тонус, но стройной фигуры можно добиться только при помощи спорта и правильного питания, – резюмировала Ростиславина.
Поделиться новостью