Позбутися від ненависного целюліту можна лише комплексно – харчування, тренування, масаж.

Як прибрати ненависну апельсинову кірку за допомогою вакуумного масажу, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.

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Вакуумний масаж – це процедура, яка прискорює кровообіг, стимулює оновлення клітин і вироблення колагену. В процесі розщеплюються жирові відкладення і знищується набряклість, – зазначила Ростиславіна.

Правила баночного самомасажу

Вакуумний масаж заборонено робити під колінами, на верхній внутрішній частині стегна і в районі паху. У цих ділянках знаходяться лімфовузли, в разі їх пошкодження буде порушений лімфоток. Також масаж не можна робити в області грудей і серця.

Під час масажу не можна поспішати – це може нашкодити шкірі.

Не залишайте банку без руху довше 3-х секунд, інакше з'явиться синець.

Між процедурами обов'язково потрібно робити перерву (1-2 дні) для відновлення шкіри. Всього рекомендується проводити 2-3 курси на рік по 10-15 сеансів.

Як робити масаж

Добре розігрійте шкіру. Це можна зробити, прийнявши гарячу ванну, сходивши в лазню або розтерши шкіру. Обов'язково нанесіть масло або антицелюлітний крем, щоб захистити шкіру від можливих пошкоджень. Масаж робиться плавними круговими рухами: на ногах – від низу до верху, починаючи трохи вище коліна, на сідницях – від центру до зовнішніх кордонів, на животі – за годинниковою стрілкою. Кожна зона обробляється протягом 3-4 хвилин.

Вакуумний масаж потрібно робити в 10-15 сеансів / Фото justcoolidea

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Протипоказання

вагітність;

екзема, дерматити;

грибкові ураження шкіри;

механічні пошкодження епідермісу;

гнійні процеси;

інфекції з високою температурою;

аутоімунні захворювання;

онкологія;

тромбофлебіт.

Не забувайте, що баночний масаж допоможе привести шкіру в тонус, але стрункої фігури можна досягти лише за допомогою спорту і правильного харчування, – резюмувала Ростиславіна.