Пасха – праздник, который ассоциируется с ароматными куличами. Казалось бы, что для сторонников правильного питания эта выпечка в списке запрещенных. Но есть диетический рецепт, который полностью соответствует всем принципам здорового рациона.

Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась простым рецептом с минимальным набором калорий. Смело готовьте для всей семьи. Только учтите, что составляющие рассчитаны на один большой кулич.

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Рецепт диетического кулича

Ингредиенты

Сыр 2% – 400 граммов;

Яйцо – 4 штуки;

Масло сливочное – 60 граммов;

Сметана 10% – 40 граммов;

Сахарозаменитель;

Сода – 1 чайная ложка;

Мука пшеничная цельнозерновая – 200 граммов;

Изюм – 100 граммов.



Рецепт кулича для сторонников правильного питания / Фото pixabay

Способ приготовления

Белки и желтки разделите, а сливочное масло растопите. Сыр разомните вилкой, добавьте желтки, растопленное масло и сметану. Хорошо перемешайте. В муку добавьте соду, сахарозаменитель и перемешайте. Муку и изюм смешайте с полученной ранее массой. В сухой посуде взбейте белки до пышной пены и аккуратно вылейте их в тесто. Выложите в форму и отправьте в духовку. Выпекайте 45 минут при 180 градусах.

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Утром можно съесть 150 – 200 граммов такой пасхи. Это будет полноценный завтрак.