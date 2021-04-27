Как испечь кулич без вреда для фигуры: диетический рецепт
Пасха – праздник, который ассоциируется с ароматными куличами. Казалось бы, что для сторонников правильного питания эта выпечка в списке запрещенных. Но есть диетический рецепт, который полностью соответствует всем принципам здорового рациона.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась простым рецептом с минимальным набором калорий. Смело готовьте для всей семьи. Только учтите, что составляющие рассчитаны на один большой кулич.
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Рецепт диетического кулича
Ингредиенты
- Сыр 2% – 400 граммов;
- Яйцо – 4 штуки;
- Масло сливочное – 60 граммов;
- Сметана 10% – 40 граммов;
- Сахарозаменитель;
- Сода – 1 чайная ложка;
- Мука пшеничная цельнозерновая – 200 граммов;
- Изюм – 100 граммов.
Рецепт кулича для сторонников правильного питания / Фото pixabay
Способ приготовления
- Белки и желтки разделите, а сливочное масло растопите.
- Сыр разомните вилкой, добавьте желтки, растопленное масло и сметану. Хорошо перемешайте.
- В муку добавьте соду, сахарозаменитель и перемешайте.
- Муку и изюм смешайте с полученной ранее массой.
- В сухой посуде взбейте белки до пышной пены и аккуратно вылейте их в тесто.
- Выложите в форму и отправьте в духовку. Выпекайте 45 минут при 180 градусах.
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