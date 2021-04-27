Великдень – свято, яке асоціюється з ароматними пасками. Здавалося б, що для прихильників правильного харчування ця випічка у переліку заборонених. Але є дієтичний рецепт, який повністю відповідає всім принципам здорового раціону.

Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася простим рецептом з мінімальним набором калорій. Сміливо готуйте для всієї сім'ї. Лише зважте, що складові розраховані на одну велику паску.

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Рецепт дієтичної паски

Інгредієнти

Сир 2% – 400 грамів;

Яйце – 4 штуки;

Масло вершкове – 60 грамів;

Сметана 10% – 40 грамів;

Цукрозамінник;

Сода – 1 чайна ложка;

Борошно пшеничне цільнозернових – 200 грамів;

Ізюм – 100 грамів.



Рецепт паски для прихильників правильного харчування / Фото pixabay

Спосіб приготування

Білки і жовтки розділіть, а вершкове масло розтопіть. Сир розімніть виделкою, додайте жовтки, розтоплене масло і сметану. Добре перемішайте. У борошно додайте соду, цукрозамінник і перемішайте. Борошно і родзинки змішайте з отриманою масою. У сухому посуді збийте білки до пишної піни і акуратно вилийте їх у тісто. Викладіть у форму і відправте у духовку. Випікайте 45 хвилин при 180 градусах.

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Зранку можна з'їсти 150 – 200 грамів такої паски. Це буде повноцінний сніданок.