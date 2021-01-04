Проблема голода является важной в период похудения. Если вы будете голодными все время, это увеличивает вероятность срыва, переедания и прекращения похудения.

Голод влияет на людей, которые худеют, психологически. Как избежать неприятных ощущений, советует блог "На здоровье" в Instagram.

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Употребляйте меньше сахара, но больше клетчатки



Распространенным мифом о похудении является идея, что нужно все время чувствовать голод / Фото Shutterstock

Речь идет о продуктах, содержащих рафинированный сахар. Они вызывают резкий скачок инсулина. Затем уровень инсулина разно снижается. Такие перепады и вызывают чувство голода.

Лучше употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой. Она долго усваивается организмом и дает ощущение сытости.

Употребляйте больше белковой пищи

Блюдо, которое содержит белок, даст вам ощущение сытости надолго. А пища, состоящая преимущественно из углеводов, заставит вас чувствовать голод достаточно быстро.

Поэтому разными булочками и конфетами так сложно наесться.

Найдите себе интересное дело

Часто чувство голода обманчиво. Вам может казаться, что вы голодны, от скуки. Поэтому займите себя чем-то: сделайте уборку, выполните тренировку, почитайте книгу или пойдите на прогулку.

Спите достаточно



Недостаток сна заставляет нас переедать / Фото sb.by

Во время здорового сна организм производит два гормона: грелин и лептин. Они способны снижать аппетит. Если вы спите мало, то и гормонов выделяется меньше. Это приводит к перееданию, процесс похудения замедляется.

Не ограничивайте себя в еде слишком сильно

Основное правило похудения – можно есть что угодно, но нужно создавать дефицит калорий.

Поэтому не надо демонизировать определенные продукты и есть только низкокалорийную пищу. Она не насытит вас, а также не подарит ощущение морального удовлетворения. Дайте себе возможность есть все, но заботьтесь о норме калорий. Распределяйте еду на отдельные приемы, не переедайте. И тогда вы забудете о срывах, голоде и плохом настроении.

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Пейте больше воды