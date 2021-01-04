Как побороть голод во время похудения: 6 полезных советов
Проблема голода является важной в период похудения. Если вы будете голодными все время, это увеличивает вероятность срыва, переедания и прекращения похудения.
Голод влияет на людей, которые худеют, психологически. Как избежать неприятных ощущений, советует блог "На здоровье" в Instagram.
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Употребляйте меньше сахара, но больше клетчатки
Распространенным мифом о похудении является идея, что нужно все время чувствовать голод / Фото Shutterstock
Речь идет о продуктах, содержащих рафинированный сахар. Они вызывают резкий скачок инсулина. Затем уровень инсулина разно снижается. Такие перепады и вызывают чувство голода.
Лучше употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой. Она долго усваивается организмом и дает ощущение сытости.
Употребляйте больше белковой пищи
Блюдо, которое содержит белок, даст вам ощущение сытости надолго. А пища, состоящая преимущественно из углеводов, заставит вас чувствовать голод достаточно быстро.
Поэтому разными булочками и конфетами так сложно наесться.
Найдите себе интересное дело
Часто чувство голода обманчиво. Вам может казаться, что вы голодны, от скуки. Поэтому займите себя чем-то: сделайте уборку, выполните тренировку, почитайте книгу или пойдите на прогулку.
Спите достаточно
Недостаток сна заставляет нас переедать / Фото sb.by
Во время здорового сна организм производит два гормона: грелин и лептин. Они способны снижать аппетит. Если вы спите мало, то и гормонов выделяется меньше. Это приводит к перееданию, процесс похудения замедляется.
Не ограничивайте себя в еде слишком сильно
Основное правило похудения – можно есть что угодно, но нужно создавать дефицит калорий.
Поэтому не надо демонизировать определенные продукты и есть только низкокалорийную пищу. Она не насытит вас, а также не подарит ощущение морального удовлетворения. Дайте себе возможность есть все, но заботьтесь о норме калорий. Распределяйте еду на отдельные приемы, не переедайте. И тогда вы забудете о срывах, голоде и плохом настроении.
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Пейте больше воды
Иногда мы путаем голод и жажду. Поэтому, если вы внезапно захотели есть, попробуйте выпить стакан воды. Если через некоторое время голод исчез – это была жажда. А если хочется есть, смело ешьте, но сначала прочитайте правила выше.
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