Проблема голоду є важливою в період схуднення. Якщо ви будете голодними увесь час, це збільшує ймовірність зриву, переїдання і припинення схуднення.

Голод впливає на людей, які худнуть, психологічно. Як уникнути неприємних відчуттів, радить блог “На здоров'я” в Instagram.

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Вживайте менше цукру, але більше клітковини



Поширеним міфом про схуднення є те, що потрібно весь час відчувати голод / Фото Shutterstock

Йдеться про продукти, що містять рафінований цукор. Вони викликають різкий стрибок інсуліну. Потім рівень інсуліну різно знижується. Такі перепади й викликають почуття голоду.

Натомість вживайте більше продуктів, що багаті на клітковину. Вона довго засвоюється організмом і дає відчуття ситості.

Вживайте більше білкової їжі

Страва, що вміщує білок, дасть вам відчуття ситості надовго. А їжа, що складається переважно з вуглеводів, змусить вас відчувати голод досить швидко.

Тому різними булочками й цукерками так складно наїстися.

Знайдіть собі цікаву справу

Часто відчуття голоду є оманливим. Вам може здаватися, що ви голодні, від нудьги. Тому займіть себе чимось: поприбирайте, виконайте тренування, почитайте книгу або підіть на прогулянку.

Спіть достатньо



Нестача сну змушує нас переїдати / Фото sb.by

Під час здорового сну організм виробляє два гормони: грелін та лептин. Вони здатні знижувати апетит. Якщо ви спите замало, то й гормонів виділяється менше. Це призводить до переїдання, процес схуднення уповільнюється.

Не обмежуйте себе в їжі надто сильно

Основне правило схуднення – можна їсти що завгодно, але потрібно створювати дефіцит калорій.

Тому не треба демонізувати певні продукти та їсти тільки низькокалорійну їжу. Вона не наситить вас, а також не подарує відчуття морального задоволення. Дайте собі можливість їсти усе, але дбайте про норму калорій. Розподіляйте їжу на окремі прийоми, не переїдайте. І тоді ви забудете про зриви, голод і поганий настрій.

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Пийте більше води

Інколи ми плутаємо голод і спрагу. Тому, якщо ви раптово захотіли їсти, спробуйте випити склянку води. Якщо через деякий час голод зник – це була спрага. А якщо хочеться їсти, сміливо їжте, але спершу прочитайте правила вище.