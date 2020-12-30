Почему мы устаем: диетологи озвучили распространенные причины
Каждый из нас замечал, что в определенный момент чувствует хроническую усталость.
Почему она возникает, и как с ней бороться, рассказали медики Клиники диетологии Самойленко в Instagram.
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Мы, вроде бы, уже сделали все, чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми: начали есть больше сезонных фруктов и бегать в парке, заменили кофе на матчу, разрешили себе спать более 6 часов в сутки. Так почему же тогда чувство усталости не покидает? – говорится в сообщении.
Самые распространенные причины хронической усталости
1. Дефицит йода, железа или Витамина D
Для того чтобы проверить, есть ли у вас дефицит этих элементов, необходимо сдать анализ крови в медицинской лаборатории. В случае их недостатка – включите в рацион продукты, богатые указанными элементами.
Витамин D может повысить:
- рыба;
- рыбий жир;
- креветки;
- устрицы;
- молочные продукты;
- яйца;
- печень;
- грибы, выращенные в открытом грунте.
Не спешите покупать препараты – повышайте уровень элементов с помощью продуктов / Фото eda
Запасы йода пополнят:
- рыба и морепродукты;
- морская капуста;
- печень трески;
- хурма;
- клюква;
- бананы;
- клубника;
- бобовые;
- гречка.
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Для поддержания уровня железа:
- белая фасоль;
- нут;
- чечевица;
- моллюски;
- тунец;
- говяжья печень;
- горький шоколад;
- шпинат;
- гречка;
- картофель.
2. Нарушение состава микрофлоры кишечника.
Кишечник человека содержит триллионы полезных бактерий, которые помогают переваривать пищу и являются неотьемлемой частью иммунной системы нашего организма. Нарушить гармонию бактерий в кишечнике может прием антибиотиков, – рассказали диетологи.
Они пояснили, что эти препараты уничтожают большинство полезных бактерий, а восстановление микробиома может занимать до полугода, и в этот период организм человека особенно подвержен инфекциям и быстрой утомляемости.
Также на микробиом влияет неправильное питание. Если вы едите много мясных продуктов, полуфабрикатов, фаст-фуда, рафинированных углеводов и трансжиров, это может привести к отказу кишечника вырабатывать полезную микробиоту, так как все силы уходят на переработку вредной пищи.
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