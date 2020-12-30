Каждый из нас замечал, что в определенный момент чувствует хроническую усталость.

Почему она возникает, и как с ней бороться, рассказали медики Клиники диетологии Самойленко в Instagram.

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Мы, вроде бы, уже сделали все, чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми: начали есть больше сезонных фруктов и бегать в парке, заменили кофе на матчу, разрешили себе спать более 6 часов в сутки. Так почему же тогда чувство усталости не покидает? – говорится в сообщении.

Самые распространенные причины хронической усталости

1. Дефицит йода, железа или Витамина D

Для того чтобы проверить, есть ли у вас дефицит этих элементов, необходимо сдать анализ крови в медицинской лаборатории. В случае их недостатка – включите в рацион продукты, богатые указанными элементами.

Витамин D может повысить:

рыба;

рыбий жир;

креветки;

устрицы;

молочные продукты;

яйца;

печень;

грибы, выращенные в открытом грунте.

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Запасы йода пополнят:

рыба и морепродукты;

морская капуста;

печень трески;

хурма;

клюква;

бананы;

клубника;

бобовые;

гречка.

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Для поддержания уровня железа:

белая фасоль;

нут;

чечевица;

моллюски;

тунец;

говяжья печень;

горький шоколад;

шпинат;

гречка;

картофель.

2. Нарушение состава микрофлоры кишечника.

Кишечник человека содержит триллионы полезных бактерий, которые помогают переваривать пищу и являются неотьемлемой частью иммунной системы нашего организма. Нарушить гармонию бактерий в кишечнике может прием антибиотиков, – рассказали диетологи.

Они пояснили, что эти препараты уничтожают большинство полезных бактерий, а восстановление микробиома может занимать до полугода, и в этот период организм человека особенно подвержен инфекциям и быстрой утомляемости.

Также на микробиом влияет неправильное питание. Если вы едите много мясных продуктов, полуфабрикатов, фаст-фуда, рафинированных углеводов и трансжиров, это может привести к отказу кишечника вырабатывать полезную микробиоту, так как все силы уходят на переработку вредной пищи.