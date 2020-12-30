Кожен з нас помічав, що в певний момент відчуває хронічну втому.

Чому вона виникає, і як з нею боротися, розповіли медики Клініки дієтології Самойленко в Instagram.

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Ми, начебто, вже зробили все, щоб відчувати себе бадьорими і здоровими: почали їсти більше сезонних фруктів і бігати у парку, замінили каву на матчу, дозволили собі спати більше 6 годин на добу. Так чому ж тоді почуття втоми не залишає? – йдеться у повідомленні.

Найпоширеніші причини хронічної втоми

1. Дефіцит йоду, заліза або вітаміну D

Для того щоб перевірити, чи є у вас дефіцит цих елементів, необхідно здати аналіз крові у медичній лабораторії. У разі їх нестачі – включіть у раціон продукти, багаті зазначеними елементами.

Вітамін D може підвищити:

риба;

риб'ячий жир;

креветки;

устриці;

молочні продукти;

яйця;

печінка;

гриби, вирощені у відкритому ґрунті.

Не поспішайте купувати препарати – підвищуйте рівень елементів за допомогою продуктів / Фото eda

Запаси йоду поповнять:

риба та морепродукти;

морська капуста;

печінка тріски;

хурма;

журавлина;

банани;

полуниця;

бобові;

гречка.

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Для підтримки рівня заліза:

біла квасоля;

нут;

сочевиця;

молюски;

тунець;

яловича печінка;

гіркий шоколад;

шпинат;

гречка;

картопля.

2. Порушення складу мікрофлори кишечника.

Кишечник людини містить трильйони корисних бактерій, які допомагають перетравлювати їжу і є невід'ємною частиною імунної системи нашого організму. Порушити гармонію бактерій у кишечнику може прийом антибіотиків, – розповіли дієтологи.

Вони пояснили, що ці препарати знищують більшість корисних бактерій, а відновлення мікробіома може займати до півроку, і в цей період організм людини особливо схильний до інфекцій і швидкої стомлюваності.

Також на мікробіом впливає неправильне харчування. Якщо ви їсте багато м'ясних продуктів, напівфабрикатів, фаст-фуду, рафінованих вуглеводів і трансжирів, це може привести до відмови кишечника виробляти корисну мікробіоту, оскільки всі сили йдуть на переробку шкідливої їжі.