Чому ми втомлюємося: дієтологи озвучили поширені причини
Кожен з нас помічав, що в певний момент відчуває хронічну втому.
Чому вона виникає, і як з нею боротися, розповіли медики Клініки дієтології Самойленко в Instagram.
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Ми, начебто, вже зробили все, щоб відчувати себе бадьорими і здоровими: почали їсти більше сезонних фруктів і бігати у парку, замінили каву на матчу, дозволили собі спати більше 6 годин на добу. Так чому ж тоді почуття втоми не залишає? – йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини хронічної втоми
1. Дефіцит йоду, заліза або вітаміну D
Для того щоб перевірити, чи є у вас дефіцит цих елементів, необхідно здати аналіз крові у медичній лабораторії. У разі їх нестачі – включіть у раціон продукти, багаті зазначеними елементами.
Вітамін D може підвищити:
- риба;
- риб'ячий жир;
- креветки;
- устриці;
- молочні продукти;
- яйця;
- печінка;
- гриби, вирощені у відкритому ґрунті.
Не поспішайте купувати препарати – підвищуйте рівень елементів за допомогою продуктів / Фото eda
Запаси йоду поповнять:
- риба та морепродукти;
- морська капуста;
- печінка тріски;
- хурма;
- журавлина;
- банани;
- полуниця;
- бобові;
- гречка.
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Для підтримки рівня заліза:
- біла квасоля;
- нут;
- сочевиця;
- молюски;
- тунець;
- яловича печінка;
- гіркий шоколад;
- шпинат;
- гречка;
- картопля.
2. Порушення складу мікрофлори кишечника.
Кишечник людини містить трильйони корисних бактерій, які допомагають перетравлювати їжу і є невід'ємною частиною імунної системи нашого організму. Порушити гармонію бактерій у кишечнику може прийом антибіотиків, – розповіли дієтологи.
Вони пояснили, що ці препарати знищують більшість корисних бактерій, а відновлення мікробіома може займати до півроку, і в цей період організм людини особливо схильний до інфекцій і швидкої стомлюваності.
Також на мікробіом впливає неправильне харчування. Якщо ви їсте багато м'ясних продуктів, напівфабрикатів, фаст-фуду, рафінованих вуглеводів і трансжирів, це може привести до відмови кишечника виробляти корисну мікробіоту, оскільки всі сили йдуть на переробку шкідливої їжі.
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