Все доводы о том, что при похудении можно есть черный хлеб, но нельзя белый – являются мифом.

На самом деле, все зависит от муки, из которой сделан продукт, и его состава в целом, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Существует расхожее мнение, что при похудении можно есть только черный хлеб, а белый – ни-ни… Если говорить о калорийности, то никакого преимущества у ржаного хлеба нет. Калорийность примерно одинакова и составляет в среднем 250-260 Ккал. А вот состав хлеба – это уже интереснее. Я не устаю повторять: читайте этикетки на продуктах, – отметила Медушкина.

Она пояснила, что очень часто под видом ржаного хлеба продается подкрашенный пшеничный. На первом месте в составе подобного продукта находится пшеничная мука высшего сорта, которая является простым углеводом, а значит не несет никакой пользы организму. То же самое касается всей выпечки.

Какой хлеб подходит для правильного питания

Хлеб для правильного рациона должен быть изготовлен из ржаной или цельнозерновой пшеничной муки. В них много клетчатки, а значит – это полезные сложные углеводы, которые необходимы в питании.

Если в хлебе есть дополнительные добавки (орехи, семена и пр.) – смотрите его калорийность и количество жиров. Довольно часто в подобном хлебе намного больше калорий, чем в обычном батоне. Все это нужно учитывать при расчете КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов) на день.

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Какой хлеб можно есть при похудении – зависит от состава продукта / Фото youtube

Не имеет значения, белый хлеб или черный – все зависит от качества муки и состава конкретного продукта.

Пожалуйста, не заедайте хлебом все... Так незаметно можно приплюсовать к своей суточной калорийности 400-600 калорий, даже не поняв, как так получилось! Порция в среднем должна составлять 40-50 граммов – вместо каши на завтрак или гарнира к обеду, – резюмировала Екатерина Медушкина.