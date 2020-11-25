Всі доводи про те, що під час схуднення можна їсти чорний хліб, але не можна білий – є міфом.

Насправді, все залежить від борошна, з якого зроблений продукт, і його складу в цілому, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Існує поширена думка, що при схудненні можна їсти тільки чорний хліб, а білий – ні-ні... Якщо говорити про калорійність, то ніякої переваги у житнього хліба немає. Калорійність приблизно однакова і становить в середньому 250-260 Ккал. А ось склад хліба – це вже цікавіше. Я не втомлююся повторювати: читайте етикетки на продуктах, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що дуже часто під виглядом житнього хліба продається підфарбований пшеничний. На першому місці у складі подібного продукту знаходиться пшеничне борошно вищого гатунку, яке є простим вуглеводом, а значить не несе ніякої користі організму. Те ж саме стосується всієї випічки.

Який хліб підходить для правильного харчування

Хліб для правильного раціону повинен бути виготовлений з житнього або цільнозернового пшеничного борошна. У них багато клітковини, а значить – це корисні складні вуглеводи, які необхідні в харчуванні.

Якщо у хлібі є додаткові добавки (горіхи, насіння та ін.) – дивіться його калорійність і кількість жирів. Досить часто в подібному хлібі значно більше калорій, ніж у звичайному батоні. Все це потрібно враховувати при розрахунку КБЖD (калорій, білків, жирів, вуглеводів) на день.

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Який хліб можна їсти під час схуднення – залежить від складу продукту / Фото youtube

Не має значення, білий хліб або чорний – все залежить від якості борошна і складу конкретного продукту.

Будь ласка, не заїдайте хлібом все... Так непомітно можна приплюсувати до своєї добової калорійності 400-600 калорій, навіть не зрозумівши, як так вийшло! Порція в середньому повинна складати 40-50 грамів – замість каші на сніданок або гарнір до обіду, – резюмувала Катерина Медушкіна.