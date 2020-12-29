В мире есть тысячи сторонников граната и сока из него. Но всем ли можно его употреблять?

Интересные факты о гранате рассказала фитнес-тренер fat killers в Instagram.

Читайте Готовимся к Новому году: как не набрать лишний вес на праздники

Гранат – один из первых рекомендованных продуктов при железодефиците. Гранатовый сок очень ценится за способность повышать уровень железа в крови, – отметила фитнес-тренер.

Она уточнила, что гранат также содержит целый спектр витаминов и микроэлементов. В частности, С, В6, В12, магний, калий, йод, натрий, марганец.

Гранат содержит множество витаминов / Фото zdorovieinfo

Этот фрукт полезен, если у человека снижена кислотность желудка из-заза высокого содержания растительных кислот. Кроме того, гранат укрепляет сосуды и нормализует артериальное давление.

Интересно Как правильно готовить здоровую еду: лайфхаки от диетологов

При этом следует знать, что концентрированный сок граната может и навредить. Например, он противопоказан, если у человека – гастрит с повышенной кислотностью или язва.

Кроме того, сок может разъедать зубную эмаль. После употребления рекомендуется прополоскать рот.