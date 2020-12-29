Чим небезпечний гранат: названо "побічку" популярного фрукта
У світі є тисячі прихильників гранату та соку з нього. Та чи всім можна його споживати?
Цікаві факти про гранат розповіла фітнес-тренерка fat killers в Instagram.
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Гранат – один з перших рекомендованих продуктів при залізодефіциті. Гранатовий сік дуже цінується через здатність підвищувати рівень заліза в крові, – зазначила фітнес-тренерка.
Вона уточнила, що гранат також містить цілий спектр вітамінів і мікроелементів. Зокрема, С, В6, В12, магній, калій, йод, натрій, марганець.
Гранат містить безліч вітамінів / Фото zdorovieinfo
Цей фрукт корисний, якщо у людини знижена кислотність шлунка через високий вміст рослинних кислот. Крім того, гранат зміцнює судини та нормалізує артеріальний тиск.
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При цьому варто знати, що концентрований сік гранату може і нашкодити. Наприклад, він протипоказаний, якщо у людини – гастрит з підвищеною кислотністю або виразка.
Крім того, сік може роз'їдати зубну емаль. Після вживання рекомендується прополоскати рот.
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