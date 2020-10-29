Горнолыжный спорт возник в середине 18 века в Скандинавии, но успел стать любимым для миллионов людей.

Что такое горнолыжный спорт и в чем его особенности, рассказывает Active 24.

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Горнолыжный спорт Спуск со склонов на лыжах по размеченной специальными флажками и воротами трассе.

Особенности

Горнолыжный спорт состоит из нескольких дисциплин, в том числе олимпийских:

слалом – скоростное зигзагоподобное движение по склону с преодолением контрольных точек – специальных ворот или флажков;

– скоростное зигзагоподобное движение по склону с преодолением контрольных точек – специальных ворот или флажков; гигантский слалом – движение по трассе протяженностью от 800 м до 2 км, перепад высот между стартом и финишем – от 200 до 500 м, наличие ворот;

– движение по трассе протяженностью от 800 м до 2 км, перепад высот между стартом и финишем – от 200 до 500 м, наличие ворот; скоростной спуск – прохождение трассы с высокой скоростью на время;

– прохождение трассы с высокой скоростью на время; двоеборье – два заезда, в которые включены слалом и скоростной спуск;

– два заезда, в которые включены слалом и скоростной спуск; фрирайд – спуск проходит вне подготовленных трасс по нетронутому снегу;

– спуск проходит вне подготовленных трасс по нетронутому снегу; фристайл – прыжки, перевороты и другие акробатические трюки в процессе спуска.

Спортсмены-любители выбирают скоростной спуск с относительно невысоких склонов. Некоторые также осваивают слалом и фристайл.

Горнолыжный спорт обожают миллионы / Фото Pixabay

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Горнолыжный спорт – не только олимпийский вид спорта, ведь его любят миллионы людей по всему мира.

Преимущества

спуск с горы "заводит" работу всех мышц тела;

укрепляет иммунитет;

развивает легкие;

укрепляет нервную систему;

дарит заряд адреналина и положительные эмоции.

И все это – на свежем воздухе. Поэтому во время зимних отпусков многие едут в горы, чтобы заняться любимым хобби.

Родиной горнолыжного спорта являются Альпы, но он также развит во множестве стран. Среди них: Австрия, Германия, Италия, Франция, США и Швейцария.

Один из существенных минусов такого хобби – высокий риск травматизма. Однако это не останавливает истинных фанов гор, лыж и экстрима.

У горнолыжного спорта – масса преимуществ / Фото Pixabay