Горнолыжный спорт: что это такое и почему его обожают миллионы
Горнолыжный спорт возник в середине 18 века в Скандинавии, но успел стать любимым для миллионов людей.
Что такое горнолыжный спорт и в чем его особенности, рассказывает Active 24.
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Горнолыжный спортСпуск со склонов на лыжах по размеченной специальными флажками и воротами трассе.
Особенности
Горнолыжный спорт состоит из нескольких дисциплин, в том числе олимпийских:
- слалом – скоростное зигзагоподобное движение по склону с преодолением контрольных точек – специальных ворот или флажков;
- гигантский слалом – движение по трассе протяженностью от 800 м до 2 км, перепад высот между стартом и финишем – от 200 до 500 м, наличие ворот;
- скоростной спуск – прохождение трассы с высокой скоростью на время;
- двоеборье – два заезда, в которые включены слалом и скоростной спуск;
- фрирайд – спуск проходит вне подготовленных трасс по нетронутому снегу;
- фристайл – прыжки, перевороты и другие акробатические трюки в процессе спуска.
Спортсмены-любители выбирают скоростной спуск с относительно невысоких склонов. Некоторые также осваивают слалом и фристайл.
Горнолыжный спорт обожают миллионы / Фото Pixabay
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Горнолыжный спорт – не только олимпийский вид спорта, ведь его любят миллионы людей по всему мира.
Преимущества
- спуск с горы "заводит" работу всех мышц тела;
- укрепляет иммунитет;
- развивает легкие;
- укрепляет нервную систему;
- дарит заряд адреналина и положительные эмоции.
И все это – на свежем воздухе. Поэтому во время зимних отпусков многие едут в горы, чтобы заняться любимым хобби.
Один из существенных минусов такого хобби – высокий риск травматизма. Однако это не останавливает истинных фанов гор, лыж и экстрима.
У горнолыжного спорта – масса преимуществ / Фото Pixabay