Гірськолижний спорт виник в середині 18 століття в Скандинавії, але встиг стати улюбленим для мільйонів людей.

Що таке гірськолижний спорт і в чому його особливості, розповідає Active 24.

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Гірськолижний спорт Спуск зі схилів на лижах по розміченій спеціальними прапорцями і воротами трасі. Особливості Гірськолижний спорт складається з декількох дисциплін, в тому числі олімпійських: слалом – швидкісний зигзагоподібний рух по схилу з подоланням контрольних точок – спеціальних воріт або прапорців;

– швидкісний зигзагоподібний рух по схилу з подоланням контрольних точок – спеціальних воріт або прапорців; гігантський слалом – рух по трасі довжиною від 800 м до 2 км, перепад висот між стартом і фінішем – від 200 до 500 м, наявність воріт;

– рух по трасі довжиною від 800 м до 2 км, перепад висот між стартом і фінішем – від 200 до 500 м, наявність воріт; швидкісний спуск – проходження траси з високою швидкістю на час;

– проходження траси з високою швидкістю на час; двоєборство – два заїзди, в які включені слалом і швидкісний спуск;

– два заїзди, в які включені слалом і швидкісний спуск; фрірайд – спуск проходить поза підготовленими трасами по незайманому снігу;

– спуск проходить поза підготовленими трасами по незайманому снігу; фристайл – стрибки, перевороти та інші акробатичні трюки під час спуску. Спортсмени-любителі вибирають швидкісний спуск з відносно невисоких схилів. Деякі також освоюють слалом і фрістайл. Гірськолижний спорт обожнюють мільйони​ / Фото Pixabay

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Гірськолижний спорт – не тільки олімпійський вид спорту, адже його люблять мільйони людей по всьому світу.

Переваги

спуск з гори "заводить" роботу всіх м'язів тіла;

зміцнює імунітет;

розвиває легені;

зміцнює нервову систему;

дарує заряд адреналіну і позитивні емоції.

І все це – на свіжому повітрі. Тому під час зимових відпусток багато хто їде в гори, щоб зайнятися улюбленим хобі.

Батьківщиною гірськолижного спорту є Альпи, але він також розвинений у багатьох країнах. Серед них: Австрія, Німеччина, Італія, Франція, США і Швейцарія.

Один з істотних мінусів такого хобі – високий ризик травматизму. Однак це не зупиняє справжніх фанів гір, лиж та екстриму.

У гірськолижного спорту – маса переваг​ / Фото Pixabay