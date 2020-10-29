Гірськолижний спорт: що це таке та чому його обожнюють мільйони
Гірськолижний спорт виник в середині 18 століття в Скандинавії, але встиг стати улюбленим для мільйонів людей.
Що таке гірськолижний спорт і в чому його особливості, розповідає Active 24.
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Гірськолижний спортСпуск зі схилів на лижах по розміченій спеціальними прапорцями і воротами трасі.
Особливості
Гірськолижний спорт складається з декількох дисциплін, в тому числі олімпійських:
- слалом – швидкісний зигзагоподібний рух по схилу з подоланням контрольних точок – спеціальних воріт або прапорців;
- гігантський слалом – рух по трасі довжиною від 800 м до 2 км, перепад висот між стартом і фінішем – від 200 до 500 м, наявність воріт;
- швидкісний спуск – проходження траси з високою швидкістю на час;
- двоєборство – два заїзди, в які включені слалом і швидкісний спуск;
- фрірайд – спуск проходить поза підготовленими трасами по незайманому снігу;
- фристайл – стрибки, перевороти та інші акробатичні трюки під час спуску.
Спортсмени-любителі вибирають швидкісний спуск з відносно невисоких схилів. Деякі також освоюють слалом і фрістайл.
Гірськолижний спорт обожнюють мільйони / Фото Pixabay
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Гірськолижний спорт – не тільки олімпійський вид спорту, адже його люблять мільйони людей по всьому світу.
Переваги
- спуск з гори "заводить" роботу всіх м'язів тіла;
- зміцнює імунітет;
- розвиває легені;
- зміцнює нервову систему;
- дарує заряд адреналіну і позитивні емоції.
І все це – на свіжому повітрі. Тому під час зимових відпусток багато хто їде в гори, щоб зайнятися улюбленим хобі.
Один з істотних мінусів такого хобі – високий ризик травматизму. Однак це не зупиняє справжніх фанів гір, лиж та екстриму.
У гірськолижного спорту – маса переваг / Фото Pixabay