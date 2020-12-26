В последние годы многие сидят на безглютеновой диете и делятся своими впечатлениями. Однако всем ли нужно придерживаться такого питания?

Что такое глютен и кому следует от него отказаться, пояснила фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Каждый третий блогер сидит на безглютеновой диете, а подруги уверяют, что после отказа от глютена похудели и стали чувствовать легкость в желудке. Давайте разберемся, от чего там все отказываются. Глютен (клейковина) – это белок сложного типа, основная функция которого – склеивание других белков. Натуральный глютен входит в состав злаковых – рожь, пшеница, ячмень, – пояснила Медушкина.

Она уточнила, что глютен также искусственно добавляют в продукцию, где нужно сделать более густую консистенцию. Например, в соусы, йогурты, консервы, сладости или колбасы.

Медушкина подчеркнула, что для здорового человека глютен не вреден. Кроме того, по словам фитнес-эксперта, отказ от глютена не помогает похудеть. Причина снижения веса может быть связана с отказом от калорийных продуктов (белого хлеба, выпечки, фастфуда), в которых есть глютен.

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При этом "безглютеновый" не равно "низкокалорийный". Чтобы продукт не разваливался из-за отсутствия клейковины, при производстве в него добавляют жиры и сахар, что только увеличивает его калорийность. Так что безглютеновый хлеб и другие продукты сложно назвать диетическими, – добавила Екатерина Медушкина.

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