Глютен: что это такое и кому нужно от него отказаться
В последние годы многие сидят на безглютеновой диете и делятся своими впечатлениями. Однако всем ли нужно придерживаться такого питания?
Что такое глютен и кому следует от него отказаться, пояснила фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Каждый третий блогер сидит на безглютеновой диете, а подруги уверяют, что после отказа от глютена похудели и стали чувствовать легкость в желудке. Давайте разберемся, от чего там все отказываются. Глютен (клейковина) – это белок сложного типа, основная функция которого – склеивание других белков. Натуральный глютен входит в состав злаковых – рожь, пшеница, ячмень, – пояснила Медушкина.
Она уточнила, что глютен также искусственно добавляют в продукцию, где нужно сделать более густую консистенцию. Например, в соусы, йогурты, консервы, сладости или колбасы.
Медушкина подчеркнула, что для здорового человека глютен не вреден. Кроме того, по словам фитнес-эксперта, отказ от глютена не помогает похудеть. Причина снижения веса может быть связана с отказом от калорийных продуктов (белого хлеба, выпечки, фастфуда), в которых есть глютен.
Глютен противопоказан всего 1% населения Земли / Фото 4mama
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При этом "безглютеновый" не равно "низкокалорийный". Чтобы продукт не разваливался из-за отсутствия клейковины, при производстве в него добавляют жиры и сахар, что только увеличивает его калорийность. Так что безглютеновый хлеб и другие продукты сложно назвать диетическими, – добавила Екатерина Медушкина.
Важное про глютен
- Отказ от глютена может привести к нехватке витаминов B, D, магния и железа.
- Глютен противопоказан около 1% населения Земли. Медушкина уточнила, что это – "люди с целиакией – непереносимостью клейковины, которая вызвана измененной микрофлорой кишечника".
- Чтобы узнать, есть ли у вас непереносимость клейковины, необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
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