Глютен: що це таке і кому потрібно від нього відмовитися
Останніми роками багато хто сидить на безглютеновій дієті і діляться своїми враженнями. Однак чи всім потрібно дотримуватися такого харчування?
Що таке глютен і кому варто від нього відмовитися, пояснила фітнес-експертка Катерина Медушкіна в своєму Instagram.
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Кожен третій блогер сидить на безглютеновый дієті, а подруги запевняють, що після відмови від глютену схудли і стали відчувати легкість у шлунку. Давайте розберемося, від чого там всы відмовляються. Глютен (клейковина) – це білок складного типу, основна функція якого – склеювання інших білків. Натуральний глютен входить до складу злакових – жито, пшениця, ячмінь, – пояснила Медушкіна.
Вона уточнила, що глютен також штучно додають в продукцію, де потрібно зробити більш густу консистенцію. Наприклад, у соуси, йогурти, консерви, солодощі або ковбаси.
Медушкіна підкреслила, що для здорової людини глютен не шкідливий. Крім того, за словами фітнес-експертки, відмова від глютену не допомагає схуднути. Причина зниження ваги може бути пов'язана з відмовою від калорійних продуктів (білого хліба, випічки, фастфуда), в яких є глютен.
Глютен протипоказаний лише 1% населення Землі / Фото 4mama
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При цьому "безглютеновий" не дорівнює "низькокалорійний". Щоб продукт не розвалювався через відсутність клейковини, при виробництві в нього додають жири і цукор, що тільки збільшує його калорійність. Тому безглютеновий хліб та інші продукти складно назвати дієтичними, – додала Катерина Медушкіна.
Важливе про глютен
- Відмова від глютену може призвести до нестачі вітамінів B, D, магнію і заліза.
- Глютен протипоказаний близько 1% населення Землі. Медушкіна уточнила, що це – "люди з целіакією – непереносимістю клейковини, яка викликана зміненою мікрофлорою кишечника".
- Щоб дізнатися, чи є у вас непереносимість клейковини, необхідно здати аналізи і проконсультуватися з лікарем.
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