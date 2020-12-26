Останніми роками багато хто сидить на безглютеновій дієті і діляться своїми враженнями. Однак чи всім потрібно дотримуватися такого харчування?

Що таке глютен і кому варто від нього відмовитися, пояснила фітнес-експертка Катерина Медушкіна в своєму Instagram.

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Кожен третій блогер сидить на безглютеновый дієті, а подруги запевняють, що після відмови від глютену схудли і стали відчувати легкість у шлунку. Давайте розберемося, від чого там всы відмовляються. Глютен (клейковина) – це білок складного типу, основна функція якого – склеювання інших білків. Натуральний глютен входить до складу злакових – жито, пшениця, ячмінь, – пояснила Медушкіна.

Вона уточнила, що глютен також штучно додають в продукцію, де потрібно зробити більш густу консистенцію. Наприклад, у соуси, йогурти, консерви, солодощі або ковбаси.

Медушкіна підкреслила, що для здорової людини глютен не шкідливий. Крім того, за словами фітнес-експертки, відмова від глютену не допомагає схуднути. Причина зниження ваги може бути пов'язана з відмовою від калорійних продуктів (білого хліба, випічки, фастфуда), в яких є глютен.

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При цьому "безглютеновий" не дорівнює "низькокалорійний". Щоб продукт не розвалювався через відсутність клейковини, при виробництві в нього додають жири і цукор, що тільки збільшує його калорійність. Тому безглютеновий хліб та інші продукти складно назвати дієтичними, – додала Катерина Медушкіна.

Важливе про глютен