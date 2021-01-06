Невозможность принять полноценный душ – фактор, из-за которого многие люди никогда не пойдут в поход. Однако опытные путешественники доказывают, что это совсем не проблема. Рассказываем, как пойти в поход и остаться чистыми и аккуратными.

Существуют вещи, без которых в походе не обойтись, поэтому обязательно найдите для них место в своем рюкзаке. О предметах, необходимых для гигиены в походе, сообщает Винницкий областной центр туризма.

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Что обязательно понадобится вам в походе

Гель для душа или шампунь



Гелем можно не только помыться, но и постирать одежду / Фото Xstyle

Его удобнее использовать, чем твердое мыло. Перелейте гель в маленькую бутылочку и возьмите с собой. Им можно помыть руки, голову, умыться и даже помыть посуду.

Увлажняющий крем и гигиеническая помада

В горах кожа сильно обветриваться, поэтому нужно позаботиться о ее защите и восстановлении.

Солнцезащитный крем

Обязательно берите его в горы в любое время года. Разреженный воздух в горах способствует тому, что кожа менее защищена и легче подвергается воздействию солнечных лучей.

Зубная щетка и паста



Опытные туристы могут даже принять душ в походе / Фото Sport-marafon

Чтобы сэкономить место, можно выдавить немного зубной пасты на фольгу и хорошо ее завернуть. Но такой вариант не подойдет для длительного похода, когда вам понадобится много пасты.

Расческа для волос

Поможет вернуться в город в более или менее достойном виде.

Туалетная бумага



Из-за этой торговой марки всю туалетную бумагу стали называть "Альбатрос" / Фото Aquamarket

Да, именно ее "в народе" называют "Альбатрос". Бумага имеет огромное количество способов использования, поэтому не ленитесь взять минимум рулон-два. Ею можно вытираться вместо полотенца, сушить ботинки, протереть посуду, разжечь огонь и придумать еще множество различных идей.

Туристическое полотенце

Главное отличие туристического полотенца от обычного – его изготавливают из микрофибры. Такое полотенце может впитывать воду, даже когда оно уже мокрое. Также туристическое полотенце быстро сохнет.



Полотенце из микрофибры тонкое и быстро сохнет / Фото GannaPRO

В течение похода продолжительностью 8-9 дней вам удастся помыться несколько раз. Обычно, этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. На голове туристы обычно носят бандану или баф – он защищает от жары, холода и прячет невымытые волосы. Поэтому обязательно берите с собой этот небольшой предмет одежды.

Принять душ в походе не так сложно, как кажется. Обычно туристы становятся на стоянку у ручья. Если холодно, воду можно подогреть в котелке и устроить себе душ с помощью бутылки.

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Если же помыться нет возможности – помогут влажные салфетки или смоченная водой туалетная бумага.



Не берите с собой в поход декоративную косметику, духи и другие ненужные вещи / Фото Tourlib.net