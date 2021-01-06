Неможливість прийняти повноцінний душ – фактор, через який багато людей ніколи не підуть в похід. Однак досвідчені мандрівники доводять, що це зовсім не є проблемою. Розповідаємо, як піти в похід та залишитися чистими й акуратними.

Існують предмети, без яких у поході не обійтися, тому обов'язково знайдіть для них місце у своєму рюкзаку. Про речі, що необхідні для гігієни в поході, повідомляє Вінницький обласний центр туризму.

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Що обов'язково знадобиться вам в поході

Гель для душу або шампунь



Гелем можна не тільки помитися, а й випрати одяг / Фото Xstyle

Його зручніше використовувати, ніж тверде мило. Перелийте гель в маленьку пляшечку та візьміть із собою. Ним можна помити руки, голову, вмитися і навіть помити посуд.

Зволожуючий крем та гігієнічна помада

В горах шкіра сильно обвітрюється, тому потрібно подбати про її захист і заспокоєння.

Сонцезахисний крем

Обов'язково беріть його в гори у будь-яку пору року. Розріджене повітря в горах сприяє тому, що шкіра менш захищена та легше піддається впливу сонячних променів.

Зубна щітка й паста



Досвідчені туристи можуть навіть прийняти душ в поході / Фото Sport-marafon

Щоб зекономити місце, можна видавити трохи зубної пасти на фольгу й добре її загорнути. Але такий варіант не підійде для тривалого походу, коли вам знадобиться багато пасти.

Гребінець для волосся

Допоможе повернутися до міста в більш-менш гідному вигляді.

Туалетний папір



Через цю торгову марку увесь туалетний папір почали називати "Альбатросом" / Фото Aquamarket

Так, саме його "в народі" називають "Альбатрос". Папір має величезну кількість способів використання, тому не лінуйтеся взяти щонайменше рулон-два. Ним можна витиратися замість рушника, сушити черевики, протерти посуд, розпалити вогонь і придумати ще безліч різних ідей.

Туристичний рушник

Головна відмінність туристичного рушника від звичайного – його виготовляють з мікрофібри. Такий рушник може вбирати воду, навіть коли він вже мокрий. Також туристичний рушник швидко сохне.



Рушник з мікрофібри тонкий і швидко сохне / Фото GannaPRO

Протягом походу тривалістю 8-9 днів вам вдасться помитися кілька разів. Зазвичай, цього достатньо, аби почуватися комфортно. На голові туристи зазвичай носять бандану або баф – він захищає від спеки, холоду і ховає невимите волосся. Тому обов'язково беріть з собою цей невеликий предмет одягу.

Прийняти душ в поході не так складно, як здається. Зазвичай туристи стають на стоянку біля струмка. Якщо холодно, воду можна підігріти в казанку і влаштувати собі душ за допомогою пляшки.

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Якщо ж помитися немає змоги – допоможуть вологі серветки або змочений водою туалетний папір.



Не беріть з собою в похід декоративну косметику, парфуми та інші непотрібні речі / Фото Tourlib.net

Насамкінець, порада жінкам: не беріть з собою в похід декоративну косметику. Вона виглядає неприродньо і є зовсім непотрібною. Краще дайте шкірі відпочити.