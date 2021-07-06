Как есть и худеть с помощью "правила тарелки" рассказала диетолог Альбина Комиссарова. Поскольку звучит все довольно просто, а на практике возникает немало вопросов, специалист постаралась разъяснить, как питаться этим методом.
И еще 5 простых решений, которые помогут сократить калорийность продуктов
Несмотря на обобщенные рекомендации, у сторонников здорового питания появляются вопросы, в частности: "А сколько в высоту можно накладывать?".
- Если мы говорим о мясе / рыбе, то толщина – 2 фаланги вашего указательного пальца или примерно сигаретная пачка стандартная.
- Если речь идет о крупах, то на 1/4 тарелки получается около 4 – 6 столовых ложек крупы / 1 ломтик хлеба / 50 граммов макарон в сухом виде.
Кроме этого, многие спрашивают, как быть со сложными блюдами (плов / окрошка / оливье и тд).
Варианта 2: либо мы едим это не по методу тарелки, или пытаемся представить, как можно распределить этот прием пищи. Например, 1/2 тарелки плова это рис (углеводы) + мясо (белок),
– пояснила диетолог.
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Пример порции за "методом тарелки":
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Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram