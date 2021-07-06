Как есть и худеть с помощью "правила тарелки" рассказала диетолог Альбина Комиссарова. Поскольку звучит все довольно просто, а на практике возникает немало вопросов, специалист постаралась разъяснить, как питаться этим методом.

И еще 5 простых решений, которые помогут сократить калорийность продуктов

Правило тарелки – это метод контроля 1 порции, где 1/2 тарелки вы наполняете овощами / фруктами / зеленью, 1/4 – сложными углеводами (крупы, хлеб, картофель), 1/4 – белком животным / растительным. Масла / орешки / сыр можно добавить в каждый сектор, руководствуясь рекомендованной порцией в зависимости от целей, активности, потребностей. Это определяется индивидуально в работе с диетологом.

Несмотря на обобщенные рекомендации, у сторонников здорового питания появляются вопросы, в частности: "А сколько в высоту можно накладывать?".

Если мы говорим о мясе / рыбе, то толщина – 2 фаланги вашего указательного пальца или примерно сигаретная пачка стандартная.

Если речь идет о крупах, то на 1/4 тарелки получается около 4 – 6 столовых ложек крупы / 1 ломтик хлеба / 50 граммов макарон в сухом виде.

Кроме этого, многие спрашивают, как быть со сложными блюдами (плов / окрошка / оливье и тд).

Варианта 2: либо мы едим это не по методу тарелки, или пытаемся представить, как можно распределить этот прием пищи. Например, 1/2 тарелки плова это рис (углеводы) + мясо (белок),

– пояснила диетолог.

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Помните! Правило тарелки – это не строгий образец, это то, к чему надо стремиться, а небольшие отклонения при соблюдении диеты вполне допустимы!

Пример порции за "методом тарелки":



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