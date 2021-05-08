Проверить, правильно ли вы дышите, можно с помощью видео. Им поделилась фитнес-блогер Татьяна Федорищева.

Интересно Как избавиться от жира на боках и животе: чемпионка показала видео

А ты правильно дышишь? Очень-очень важно верно дышать во время выполнения упражнений!

– отметила Федорищева.

Зачем следить за дыханием

Фитнес-блогер пояснила, что с правильным дыханием можно лучше сконцентрироваться на упражнении, получать достаточное количество кислорода и иметь больше сил.

Правильное дыхание – один из важных моментов тренировки / Фото Pixabay

Читайте Праздничные лакомства: сколько калорий в самых популярных продуктах

Как научиться правильно дышать

Очень просто научиться дышать верно: вдох – через нос (более медленно) делается на расслаблении мышц. К примеру, когда вы опускаетесь вниз в скручиваниях на пресс, растягивая мышцу. Выдох – через рот (чуть реже) делается на сокращении мышцы в самом пиковом напряжении (к примеру, когда встаете из приседа в полный рост, напрягая мышцы ног и ягодиц),

– пояснила Татьяна Федорищева.

По ее словам, в остальных упражнениях (статичных) нужно просто ровно дышать, не задерживая дыхание и не разговаривая.

Как дышать во время тренировки – смотрите на видео: