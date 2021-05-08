Перевірити, чи правильно ви дихаєте, можна за допомогою відео. Ним поділилася фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.
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А ти правильно дихаєш? Дуже-дуже важливо правильно дихати під час виконання вправ!
– зазначила Федорищева.
Навіщо стежити за диханням
Фітнес-блогерка пояснила, що з правильним диханням можна краще сконцентруватися на вправі, отримувати достатню кількість кисню й мати більше сил.
Правильне дихання – один з важливих моментів тренування/ Фото Pixabay
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Як навчитися правильно дихати
Дуже просто навчитися дихати правильно: вдих – через ніс (більш повільно) робиться на розслабленні м'язів. Наприклад, коли ви опускаєтеся вниз у скручуваннях на прес, розтягуючи м'яз. Видих – через рот (трохи рідше) робиться на скороченні м'яза у найбільш піковій напрузі (наприклад, коли встаєте з приседа в повний зріст, напружуючи м'язи ніг і сідниць),
– пояснила Тетяна Федорищева.
За її словами, в інших вправах (статичних) потрібно просто рівно дихати, не затримуючи дихання та не розмовляючи.
Як дихати під час тренування – дивіться на відео: