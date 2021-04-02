Два вида приседаний для ягодиц: как их правильно делать дома и в зале
Ягодичные мышцы – это не только красота, но и здоровье. Они играют важную роль в мышечной цепи тела.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Для того чтобы они были в тонусе, необходимо тренироваться. Два вида приседаний для ягодиц показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Природой заложена большая масса ягодичных мышц не для одной только красоты. Они играют важную роль в мышечной цепи всего тела. И их упругость – далеко не последнее условие, необходимое нам для здоровья всего тела. Ягодичных мышц не одна, а целых три: большая, средняя и малая. И не только совместно, но и по отдельности каждая из них определяет движения в нашем теле,
– отметила Медушкина.
Функции ягодичных мышц
- участвуют в разгибании и вращении бедра, разгибании и выпрямлении туловища;
- поворачивают бедро наружу;
- поддерживают вертикальное положение туловища;
- отводят бедро в сторону.
В быту ягодичные мышцы помогают делать подъем, перешагивать препятствия, переходить с шага на бег, прыгать, толкать, приседать и пр.
Для получения результата важно, чтобы техника была правильной / Фото bhub
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Ягодичные мышцы также формируют механику походки, которая лежит в основе нашей бытовой активности. Слабость ягодичных мышц сказывается на всем теле, в первую очередь упругие ягодицы предотвращают проблемы с суставами и связками нижней части тела, поясничным отделом позвоночника, кровообращением в паховой зоне и нижней части тела,
– пояснила Екатерина Медушкина.
По ее словам, для того чтобы ягодицы были в тонусе, необходимо тренироваться.
Два вида приседаний для ягодиц
- Приседание с широкой постановкой ног – 3 подхода по 20 раз.
- Приседание Сумо – 3 подхода по 15 повторений.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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