Как пишет диетолог Наталья Макиенко, бобовые эффективно снижают "плохой" холестерин и нормализуют уровень сахара. Летом особенно популярны нут и белая фасоль. А чтобы было вкуснее, специалист посоветовала приготовить хумус.

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Хумус из нута: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 2 – 3 порции

  • нут (можно заменить на фасоль или чечевицу) – 1,5 стакана;
  • кунжутная паста  2  3 столовые ложки (можно использовать кунжутное масло или сам кунжут);
  • сок лимона  1 столовая ложка;
  • чеснок  2  3 зубчика;
  • масло оливковое нерафинированное  1  2 столовые ложки;
  • соль  0,5 чайной ложки;
  • вода  0,5 стакана;
  • зелень по вкусу;
  • хлебцы / подсушенный хлеб  150  200 граммов.

Как приготовить хумус

  1. Нут промойте и оставьте замачиваться на ночь.
  2. Утром слейте воду, промойте нут и отварите до готовности на среднем огне, пока не станет мягким (минут 30 – 35).
  3. Смешайте нарезанный чеснок, соль, кунжутную пасту и лимонный сок. Все переблендеруйте (можно растереть в ступке).
  4. Добавьте в блендер отварной нут и 0,5 стакана воды и снова превратите все в однородную массу.

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