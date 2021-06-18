Если еще не пробовали бобовые этого сезона – начните с хумуса. Этот ароматный, пряный соус, приготовленный на основе пюре из турецкого гороха, намазывают на хлеб, в него обмакивают овощи, его используют как соус в других блюдах. Ловите рецепт универсальной закуски.