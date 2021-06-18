Как пишет диетолог Наталья Макиенко, бобовые эффективно снижают "плохой" холестерин и нормализуют уровень сахара. Летом особенно популярны нут и белая фасоль. А чтобы было вкуснее, специалист посоветовала приготовить хумус.
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Хумус из нута: пошаговый рецепт
Ингредиенты на 2 – 3 порции
- нут (можно заменить на фасоль или чечевицу) – 1,5 стакана;
- кунжутная паста – 2 – 3 столовые ложки (можно использовать кунжутное масло или сам кунжут);
- сок лимона – 1 столовая ложка;
- чеснок – 2 – 3 зубчика;
- масло оливковое нерафинированное – 1 – 2 столовые ложки;
- соль – 0,5 чайной ложки;
- вода – 0,5 стакана;
- зелень по вкусу;
- хлебцы / подсушенный хлеб – 150 – 200 граммов.
Как приготовить хумус
- Нут промойте и оставьте замачиваться на ночь.
- Утром слейте воду, промойте нут и отварите до готовности на среднем огне, пока не станет мягким (минут 30 – 35).
- Смешайте нарезанный чеснок, соль, кунжутную пасту и лимонный сок. Все переблендеруйте (можно растереть в ступке).
- Добавьте в блендер отварной нут и 0,5 стакана воды и снова превратите все в однородную массу.
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