Як пише дієтологиня Наталя Макієнко, бобові ефективно знижують "поганий" холестерин та нормалізують рівень цукру. Влітку особливо популярні нут та біла квасоля. А щоб було смачніше, фахівець порадила приготувати хумус.
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Хумус з нуту: покроковий рецепт
Інгредієнти на 2 – 3 порції
- нут (можна замінити на квасолю або сочевицю) – 1,5 склянки;
- кунжутова паста – 2 – 3 столові ложки (можна використовувати кунжутну олію або й сам кунжут);
- сік лимона – 1 столова ложка;
- часник – 2 – 3 зубчики;
- олія оливкова нерафінована – 1 – 2 столові ложки;
- сіль – 0,5 чайної ложки;
- вода – 0,5 склянки;
- зелень на смак
- хлібці / підсушений хліб – 150 – 200 грамів.
Як приготувати хумус
- Нут промийте і залиште замочуватися на ніч.
- Вранці злийте воду, промийте нут і відваріть до готовності на середньому вогні, поки не стане м'яким (хвилин 30 – 35).
- Змішайте нарізаний часник, сіль, кунжутну пасту і лимонний сік. Усе переблендеруйте (можна також розтерти в ступці).
- Додайте у блендер відварений нут і 0,5 склянки води і знову перетворіть усе в однорідну масу.
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