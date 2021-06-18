Як пише дієтологиня Наталя Макієнко, бобові ефективно знижують "поганий" холестерин та нормалізують рівень цукру. Влітку особливо популярні нут та біла квасоля. А щоб було смачніше, фахівець порадила приготувати хумус.

І ще Салат з тунцем і квасолею: рецепт здорової вечері для тих, хто на дієті

Хумус з нуту: покроковий рецепт

Інгредієнти на 2 – 3 порції

  • нут (можна замінити на квасолю або сочевицю) – 1,5 склянки;
  • кунжутова паста – 2 – 3 столові ложки (можна використовувати кунжутну олію або й сам кунжут);
  • сік лимона – 1 столова ложка;
  • часник – 2 – 3 зубчики;
  • олія оливкова нерафінована – 1 – 2 столові ложки;
  • сіль – 0,5 чайної ложки;
  • вода – 0,5 склянки;
  • зелень на смак
  • хлібці / підсушений хліб – 150 – 200 грамів.

Як приготувати хумус

  1. Нут промийте і залиште замочуватися на ніч.
  2. Вранці злийте воду, промийте нут і відваріть до готовності на середньому вогні, поки не стане м'яким (хвилин 30 – 35).
  3. Змішайте нарізаний часник, сіль, кунжутну пасту і лимонний сік. Усе переблендеруйте (можна також розтерти в ступці).
  4. Додайте у блендер відварений нут і 0,5 склянки води і знову перетворіть усе в однорідну масу.

Читайте також Справжня вітамінна бомба: 3 зелених овочі, які мають бути в літньому меню

 