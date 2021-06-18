Якщо ще не пробували бобові цього сезону – почніть з хумусу. Цей ароматний, пряний соус, приготований на основі пюре з турецького гороху, намазують на хліб, в нього умочують овочі, його використовують як соус в інших стравах. Ловіть рецепт універсальної закуски.