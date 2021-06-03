Основными определениями состава тела является метод биоимпедансного анализа и метод калиперометрии. Подробнее о последнем рассказал тренер Влад Дерий из спортклуба Smidyuk Academy.
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С помощью калиперометрии вы сможете не только определить массу жировой ткани (подкожного жира), костно-мышечную массу и мышечную массы в процентах и килограммах, но и определить, где же произошли изменения,
– говорит тренер.
Кроме того, этот метод поражает своей точностью – погрешность при определении состава и пропорциональности жиров, мышц и других тканей не превышает 1 – 1,5%.
Калиперометрия помогает определить состав тела в процентном соотношении / Фото twitter
Как работает калиперометрия
Суть метода заключается в том, чтобы с помощью специального устройства – калипера – измерять толщину складок тела в разных местах. Само устройство напоминает штангенциркуль, и очень удобно и быстро им пользоваться.
Так вы получите ответ на вопрос, в каком месте вашего тела (сегмента: предплечье, плечо, бедро и т.д.) произошли изменения,
– добавил Влад Дерий.
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Полученные данные помогают специалистам разработать лучшую программу снижения избыточной массы тела, если она окажется, и программу набора мышечной массы с минимальным количеством подкожного жира. Кроме этого, результаты дают возможность разработать точный комплекс правильного питания.