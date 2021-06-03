Основными определениями состава тела является метод биоимпедансного анализа и метод калиперометрии. Подробнее о последнем рассказал тренер Влад Дерий из спортклуба Smidyuk Academy.

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С помощью калиперометрии вы сможете не только определить массу жировой ткани (подкожного жира), костно-мышечную массу и мышечную массы в процентах и килограммах, но и определить, где же произошли изменения,

– говорит тренер.

Кроме того, этот метод поражает своей точностью – погрешность при определении состава и пропорциональности жиров, мышц и других тканей не превышает 1 – 1,5%.



Калиперометрия помогает определить состав тела в процентном соотношении / Фото twitter

Как работает калиперометрия

Суть метода заключается в том, чтобы с помощью специального устройства – калипера – измерять толщину складок тела в разных местах. Само устройство напоминает штангенциркуль, и очень удобно и быстро им пользоваться.

Так вы получите ответ на вопрос, в каком месте вашего тела (сегмента: предплечье, плечо, бедро и т.д.) произошли изменения,

– добавил Влад Дерий.

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