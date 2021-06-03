Основними засобами визначення складу тіла є метод біоімпедансьного аналізу і метод каліперометрії. Детальніше про останній розповів тренер Влад Дерій зі спортклубу Smidyuk Academy.

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За допомогою каліперометрії ви зможете не тільки визначити масу жирової тканини (підшкірного жиру), скелетно-м'язову масу і м'язову масу у відсотках і кілограмах, а й визначити, де ж відбулися зміни,

– говорить тренер.

Крім того, цей метод вражає своєю точністю – похибка при визначенні складу і пропорційності жирів, м'язів і інших тканин не перевищує 1 – 1,5%.



Каліперометрія допомагає визначити склад тіла у відсотковому співвідношенні / Фото twitter

Як працює каліперометрія

Суть методу полягає в тому, щоб за допомогою спеціального пристрою – каліпера – вимірювати товщину складок тіла в різних місцях. Сам пристрій нагадує штангенциркуль, і дуже зручно та швидко ним користуватися.

Так ви отримаєте відповідь на питання, в якому місці вашого тіла (сегмента: передпліччя, плече, стегно і т.д.) відбулися зміни,

– додав Влад Дерій.

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Отримані дані допомагають фахівцям розробити кращу програму зниження надлишкової маси тіла, якщо вона виявиться, і програму набору м'язової маси з мінімальною кількістю підшкірного жиру. Крім цього, результати дають можливість розробити точніший комплекс правильного харчування.