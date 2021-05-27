Об одном из таких рассказали в спортклубе Smidyuk Academy. Чем полезна платформа BOSU и как на ней заниматься – читайте дальше.

И еще Как правильно выполнять упражнение велосипед на пресс: видеоинструкция от тренера

Что такое BOSU – это сравнительно новый тренажер, который изобрели в 1999 году. Это – надувная полусфера, которая похожа на половину фитбола. Свое название тренажер получил от сокращения BOth Sides Up, что переводится примерно как "можно использовать обе стороны", хоть упругую надувную, хоть плоское основание.



Платформа BOSU позволяет усложнить тренировки / mfitness

Как говорят спортсмены, учеными давно была замечена связь между нашим физическим и умственным состояниями. Поэтому, если вы хотите помочь мозгу сконцентрироваться, сделайте упражнения на баланс и координацию. Когда вы находитесь на нестабильной поверхности, в работу включаются дополнительные участки мозга. Таким образом начинает вырабатываться чувство равновесия.

Полезно в тренировках использовать балансировочную платформу. Дело в том, что занятия с этим снарядом – хороший способ усложнить упражнения и повысить их эффективность.

Читайте также Тренировка для верхней части тела: 7 упражнений, которые создадут красивый рельеф