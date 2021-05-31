Занимаясь на улице, нужно придерживаться некоторых простых правил. Подробнее рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.
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Тренировки на свежем воздухе – это круто! Пользуйся моментом и обязательно помни о правилах,
– отметили в проекте.
Что нужно знать о тренировках на улице
1. Вода
В жаркую погоду организм человека особенно нуждается в жидкости. Во время тренировки нужно постоянно делать по несколько глотков воды. Важно: не пейте воду залпом.
2. Одежда
Для тренировок на свежем воздухе подбирайте вещи из натуральных материалов. Это должна быть легкая по весу одежда и обувь. Помните, что чем больше поверхности тела открыто – тем ему легче охлаждаться в жару.
Во время тренировки важно постоянно пить воду / Фото Pixabay
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3. Время
В летние месяцы нужно тренироваться в утреннее или вечернее время, когда нет жары.
4. Начало и завершение
Перед тренировкой должна быть разминка, а после – заминка. Это необходимо для разогрева мышц и избежания различных травм во время занятия.
5. Вид активности
Занимайтесь тем, что вам по душе, пробуйте разные виды тренировок – это должно приносить вам удовольствие.