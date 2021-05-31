Занимаясь на улице, нужно придерживаться некоторых простых правил. Подробнее рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

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Тренировки на свежем воздухе – это круто! Пользуйся моментом и обязательно помни о правилах,

– отметили в проекте.

Что нужно знать о тренировках на улице

1. Вода

В жаркую погоду организм человека особенно нуждается в жидкости. Во время тренировки нужно постоянно делать по несколько глотков воды. Важно: не пейте воду залпом.

2. Одежда

Для тренировок на свежем воздухе подбирайте вещи из натуральных материалов. Это должна быть легкая по весу одежда и обувь. Помните, что чем больше поверхности тела открыто – тем ему легче охлаждаться в жару.

Во время тренировки важно постоянно пить воду / Фото Pixabay

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3. Время

В летние месяцы нужно тренироваться в утреннее или вечернее время, когда нет жары.

4. Начало и завершение

Перед тренировкой должна быть разминка, а после – заминка. Это необходимо для разогрева мышц и избежания различных травм во время занятия.

5. Вид активности

Занимайтесь тем, что вам по душе, пробуйте разные виды тренировок – это должно приносить вам удовольствие.