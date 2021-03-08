Когда переедания во время диеты – законно: что такое читмил и кому это будет полезно
Диетолог Альбина Комиссарова подробно рассказала о практической диетологии. Врач объяснила, что такое cheat meal (читмил), нужен ли он, кому и зачем он будет полезным и как правильно питаться по такому принципу.
Источник:инстаграм Альбины Комиссаровой
Cheat Meal – это запланированный прием пищи, охватывающий продукты, которые вы обычно избегаете в остальное время или едите порцию побольше по сравнению с вашей обычной.
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Простым языком, если вы идете на день рождения и собрались съесть там торт, то это cheat meal, а если вы наелись, а потом резко решили "добиться" все еще тортиком, это уже срыв,
– объясняет диетолог.
Кроме этого, как говорит Комиссарова, возможен еще cheat day – это когда целый день вы позволяете себе любую пищу в любых количествах, но такое в практике используют нечасто.
Нет никаких четких рекомендаций, какой именно прием пищи должен быть читмилом и как часто. Но чаще всего практикуется 1 раз в 7 – 10 дней, это самый комфортный вариант,
– советует специалист.
Cheat meal – это когда переедание – праздник, а не чувство вины / Фото thefitpharmacist
Cheat meal и наука
- К сожалению, существует мало научных исследований, подтверждающих пользу читмилов для сжигания лишних килограммов.
- Некоторые люди могут эффективно противостоять соблазнам, ожидая читмил, но не все могут регулировать свою пищевое поведение таким образом. Поэтому нельзя гарантировать один и тот же результат для разных людей.
- Одно из исследований показало, что люди, которые ассоциировали торт с праздником, а не с чувством вины, имели лучшие результаты в похудении.
Чем полезен cheat meal
- Позволяя себе короткие периоды снисхождения, вы с большой вероятностью будете соблюдать диету большую часть времени.
- Запланированы переедания позволяют избежать чувства вины и срывов в остальное время.
- Вы можете уменьшить общее потребление калорий, ограничивая продукты, которые вы оставили на читмил.
Кому точно не подойдет cheat meal
- Такой принцип питания не подойдет тем людям, которые не могут остановиться, и читмил перерастет в обжорство.
- Если у вас ограниченный тип пищевого поведения, то читмил в принципе противопоказан.
- Если большую часть времени вы не можете придерживаться ограничений, тогда суть читмила в принципе пропадает.
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Читмил подходит далеко не всем, но для многих может быть хорошей стратегией в снижении веса, психологической разгрузкой и дает понимание, что всегда можно позволить себе большего,
– таков главный вывод сделала Альбина Комиссарова.
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