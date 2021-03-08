Коли переїдання під час дієти – законне: що таке чітміл та кому це буде корисно
Дієтологиня Альбіна Коміссарова детально розповіла про практичну дієтологію. Лікарка пояснила, що таке cheat meal (чітміл), чи потрібен він, кому і навіщо він буде корисним та як правильно харчуватися за таким принципом.
Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Cheat Meal – це запланований прийом їжі, який охоплює продукти, яких ви зазвичай уникаєте у решту часу або їсте більшу порцію у порівнянні з вашою звичною.
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Простою мовою, якщо ви йдете на день народження і запланували з'їсти там торт, то це cheat meal, а якщо ви наїлися, а потім різко вирішили "добитися" все ще й тортиком, то це вже зрив,
– пояснює дієтологиня.
Крім цього, як каже Коміссарова, можливий ще cheat day – це коли цілий день ви дозволяєте собі будь-яку їжу у будь-яких кількостях, але таке в практиці використовують нечасто.
Немає ніяких чітких рекомендацій, який саме прийом їжі повинен бути чітмілом і як часто. Але найчастіше практикується 1 раз у 7 – 10 днів, це найкомфортніший варіант,
– радить фахівець.
Cheat meal – це коли переїдання – свято, а не почуття провини / Фото thefitpharmacist
Cheat meal і наука
- На жаль, існує мало наукових досліджень, які б підтвердили користь чітмілів для спалювання зайвих кілограмів.
- Деякі люди можуть ефективно протистояти спокусам, очікуючи чітміл, але не всі можуть регулювати свою харчову поведінку таким чином. Тому не можна гарантувати однаковий результат для різних людей.
- Одне з досліджень показало, що люди, які асоціювали торт зі святом, а не з почуттям провини, мали кращі результати у схудненні.
Чим корисний cheat meal
- Дозволяючи собі короткі періоди поблажливості, ви з великою ймовірністю будете дотримуватися дієти більшу частину часу.
- Заплановані переїдання дозволяють уникнути почуття провини і зривів в решту часу.
- Ви можете зменшити загальне споживання калорій, обмежуючи продукти, які ви залишили на чітміл.
Кому точно не підійде cheat meal
- Такий принцип харчування не підійде тим людям, які не можуть зупинитися, і чітміл переросте в обжерливість.
- Якщо у вас обмежений тип харчової поведінки, то чітміл в принципі протипоказаний.
- Якщо більшу частину часу ви не можете дотримуватися обмежень, тоді зміст чітміла у принципі пропадає.
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Чітміл підходить далеко не усім, але для багатьох може бути хорошою стратегією у зниженні ваги, психологічним розвантаженням і дає розуміння, що завжди можна дозволити собі більшого,
– такий головний висновок зробила Альбіна Коміссарова.
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