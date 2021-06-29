Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как легко и быстро приготовить банановые оладьи. Они идеально подойдут для завтрака тем, кто соблюдает диету. Сохраняйте рецепт в свою копилку и худейте вкусно!

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Банановые оладьи: пошаговый рецепт приготовления

Ингредиенты

Банан – 180 граммов;

Яйца – 2 штуки;

Мука пшеничная цельнозерновая – 40 граммов;

Заменитель сахара и соль – по вкусу.

Как приготовить банановые оладьи

Разомните банан вилкой, добавьте яйца и муку – все перемешайте. Посолите по вкусу. Выпекайте оладьи на медленном огне без масла. Подавать можно с йогуртом или сметаной.

Приятного аппетита!