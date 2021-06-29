Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как легко и быстро приготовить банановые оладьи. Они идеально подойдут для завтрака тем, кто соблюдает диету. Сохраняйте рецепт в свою копилку и худейте вкусно!
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Банановые оладьи: пошаговый рецепт приготовления
Ингредиенты
- Банан – 180 граммов;
- Яйца – 2 штуки;
- Мука пшеничная цельнозерновая – 40 граммов;
- Заменитель сахара и соль – по вкусу.
Как приготовить банановые оладьи
- Разомните банан вилкой, добавьте яйца и муку – все перемешайте.
- Посолите по вкусу.
- Выпекайте оладьи на медленном огне без масла.
- Подавать можно с йогуртом или сметаной.
Приятного аппетита!
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